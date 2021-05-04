عالم آخر الجزء الثاني

والله الواحد ينحي على خاطروابداااع وقوة فالخيال
ماشاء الله يعطيك الصحة عجبني غ الطالون كون يديروه دحريجة نلعبو شوي ربنا مغمومين
نتاجك راهم بولادهمابداااع وقوة فالخيال
ماشاء الله يعطيك الصحة عجبني غ الطالون كون يديروه دحريجة نلعبو شوي ربنا مغمومين
والله العظيموالله الواحد ينحي على خاطرو
رانا غاملين من الغمة
ههههه علباليولدي مابقالوش ويجي للدنيا
ونجيبه ونلعب معاه
هههههه ان شاء اللهههههه علبالي
رمضان جاي إن شاء يولي معاك ويهبلك
ماتبداش تشر في هدرة قول صفاء وخلاصوالله العظيم
دحريجة وحسدونا فيها وحد العباد
علاه نتي شفتي قرد بشعرو دايرلوا كوتشوفال حي عليا حشمتينالازم نديرلك إسم
سيبون نسميك قرد أصلع
القرد هو قاع شعر وانت مع الأسف ومع كل احترماتي ليك أصلللللعععععععلاه نتي شفتي قرد بشعرو دايرلوا كوتشوفال حي عليا حشمتينا
خخخخخ مكاش منها بدلي ماعجبنيشالقرد هو قاع شعر وانت مع الأسف ومع كل احترماتي ليك أصلللللعععععع
مانقولش واش يعجبك نقول واش يعجبني اناخخخخخ مكاش منها بدلي ماعجبنيش
يا جغانة جغانة
بغينا ندحرجو تقوليلو نتاجك بولادهم وقتاه كان للمرح واللعب عمر انا لدرك ونلعب الغميضةأماني معايا ولا معاه