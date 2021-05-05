المقطع الثاني من حقوق الزوجة

كيف تكسبين زوجك :

* استقبال الزوج حال دخوله المنزل :

* ألبس له أجمل الثياب .

* أعلّم الأطفال كيفية استقبال الوالد ( السلام عليه ، تقبيل يده ورأسه ) .

* افتح له الباب بنفسي .

* أستقبله بالتهليل والترحيب وبث الأشواق .

* أقبّله عند دخول المنزل .

* أصحبه إلى أن يجلس أو أنزع عنه ملابسه .

* أسأل عن حاله وظروفه اليومية بلا إلحاح .

* أحضر له كأساً من الماء أو العصير إن كان عطشاناً .

* أحرص على ألا يشتم مني إلا رائحة طيبة .

* لا أبدأ معه بمشاكل المنزل .