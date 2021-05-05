المقطع الثاني من حقوق الزوجة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
747
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
كيف تكسبين زوجك :
* استقبال الزوج حال دخوله المنزل :
* ألبس له أجمل الثياب .
* أعلّم الأطفال كيفية استقبال الوالد ( السلام عليه ، تقبيل يده ورأسه ) .
* افتح له الباب بنفسي .
* أستقبله بالتهليل والترحيب وبث الأشواق .
* أقبّله عند دخول المنزل .
* أصحبه إلى أن يجلس أو أنزع عنه ملابسه .
* أسأل عن حاله وظروفه اليومية بلا إلحاح .
* أحضر له كأساً من الماء أو العصير إن كان عطشاناً .
* أحرص على ألا يشتم مني إلا رائحة طيبة .
* لا أبدأ معه بمشاكل المنزل .
 
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