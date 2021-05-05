المقطع الثاني من حقوق الزوجة

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 747
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
كيف تكسبين زوجك :
* استقبال الزوج حال دخوله المنزل :
* ألبس له أجمل الثياب .
* أعلّم الأطفال كيفية استقبال الوالد ( السلام عليه ، تقبيل يده ورأسه ) .
* افتح له الباب بنفسي .
* أستقبله بالتهليل والترحيب وبث الأشواق .
* أقبّله عند دخول المنزل .
* أصحبه إلى أن يجلس أو أنزع عنه ملابسه .
* أسأل عن حاله وظروفه اليومية بلا إلحاح .
* أحضر له كأساً من الماء أو العصير إن كان عطشاناً .
* أحرص على ألا يشتم مني إلا رائحة طيبة .
* لا أبدأ معه بمشاكل المنزل .
* استقبال الزوج حال دخوله المنزل :
* ألبس له أجمل الثياب .
* أعلّم الأطفال كيفية استقبال الوالد ( السلام عليه ، تقبيل يده ورأسه ) .
* افتح له الباب بنفسي .
* أستقبله بالتهليل والترحيب وبث الأشواق .
* أقبّله عند دخول المنزل .
* أصحبه إلى أن يجلس أو أنزع عنه ملابسه .
* أسأل عن حاله وظروفه اليومية بلا إلحاح .
* أحضر له كأساً من الماء أو العصير إن كان عطشاناً .
* أحرص على ألا يشتم مني إلا رائحة طيبة .
* لا أبدأ معه بمشاكل المنزل .