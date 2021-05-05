== الخدمة الوطنية == شاركونا آرائكم

السلام عليكم ،،

خاوتي العزاز عساكم بخير

جبتلكم موضوع جديد اليوم اتمنى ان تشاركوني ارائكم فيه

هو ظاهرة عزوف الشبآب عن أداء الخدمة الوطنية

فمنذ شهرين فقط إستلم احد اصدقائي من الدرك أمر إستدعآء لأدآء الخدمة الوطنية هو ثآلث أمر ودائمآ يرفض فكرة أدائها

لذآ وددت مناقشتكم في الموضوع

فقد لاحظت أن أغلب الشبآب اليوم لآ يريدون أداء هذه الفترة

يفضلون البقاء معلقين بدون عمل أو بعمل غير دآئم على أدائها

وأغلب من أعرفهم شخصيا هم متخرجون من الجامعات وبشهادات عالية ضآئعون بمعني الكلمة :

هل الخدمة الوطنية اليوم هي لصآلح أبناء هاذا الوطن ؟

أم أنها تدمير لأحلآمهم وتأجيل لها ؟

وبرأيكم لمآذا أصبحت كلمة الخدمة الوطنية " لآرمي " او بالاحرى " سارفيس ناسيونال " كآبوسا عند الشبآب ؟

اتمنى ان ينال الموضوع اعجاب الجميع

بانتظار ردودكم يا شباب ...

حتى شيرات لي سمعت حكايات كيما هاك ولا باغية تفوت السارفيس مرحبا بيها هههه

اليكم الخط يا كرام

تحيتي ​