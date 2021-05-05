== السحر والشعوذة ... شاركونا آرائكم ==

السلام عليكم ​





ظاهرة جهنمية طغت على الأمة بحلة عصرية



اصبحت الآن موضة العصر سادت في جل بقاع العالم دون إستثناء ولم تقتصر عن فئة دون أخرى، لجأ اليها الغني والفقير، المثقف والأمي، المرأة في الدرجة الأولى والرجل٠٠٠ ​





اللجوء إلى السحر والشعودة للعلاج أو النجاح أو الزواج أو الإنتقام، او التفريق بين الزوجين ، ولا ننسى لترويض الزوج المستبد إلى غير ذلك٠ ​





أما السحرة فرغم أن الشرع حرم اللجوء إليهم إلا أنهم يتكاثرون يوماً بعد آخر رغم ارتفاع مستوى الوعي العلمي والثقافي، فلا زال هناك من يؤمن بقدراتهم حتى ولو خالفت التعاليم الدينية ... لا حول ولا قوة الا بالله ​





- ماهو السحر والسحرة في نظركم بصفة عامة ؟؟



- في نظركم هل فعلا ما يقدمه السحرة والدجالون من وصفات يعطي مفعوله ؟ ​



- هل سبق لكم أن زرتم ساحرا ولو من باب حب الإستطلاع ؟



- ما قولكم في من يدعي أنه تعالج من حالة '' رباط '' منعته من الزواج مثلا ؟



- لا تنسوا توافونا ببعض القصص الواقعية من رحم المجتمع المر الذي نعيشه ...



لن اطيل عليكم فالأسئلة متعددة وأترك لكم الكلمة لإبداء آرائكم وطرح كل القصص ...





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دمتم بخير