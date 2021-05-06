بقلاوة من مطبخي بيشو

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,187
النقاط
851
العمر
24
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام عليكم شبيبة كيراكم دايرين خوتي ان شاء الله تكونو بخير 😉😉😉 توحشتكم بزاف يزاف ان شاء الله تكونو مفوتين رمضانوبالصحة والهنا
اما بعد ني درت بقلاوة تع اللوز وخرجتلي علامة احم احم 😁😁😁😁
منطولش عليكم ههههههه ني نهدر بزاف 🤣🤣🤣
المقادير
العجينة
كيلو فرينة رطل زبدة قرصة ملح وماء زهر نخلوطهم كامل ونشكلو شعال من كرية انا درت سبعة وتخليها ترتاح
الحشو
درت 700 غ اللوز وسكر قلاص كاس وشوية ماء زهر وشوية زبدة دايبا تخلطيهم بصح متعجتيهاش تكون متفارقة
ايا نجيبو هديك سبعة كويرات تحليها بالنشا وديري ربعة طبقات من تحت ومالين كل طبقة وطبقة ديري دهان دايبا ايا كي ديري ربعة طبقات من تحت زيدي حشوة تع اللوز وعاودي كملي لي بقات تلات طبقات وخدخرا فوق الحشوة ومنبعد قسميها ودخليها طيب
وكي طيب زيديلها كيلو ورطل عسل وخليها تشرب
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