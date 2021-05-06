بقلاوة من مطبخي بيشو

سلام عليكم شبيبة كيراكم دايرين خوتي ان شاء الله تكونو بخيرتوحشتكم بزاف يزاف ان شاء الله تكونو مفوتين رمضانوبالصحة والهنااما بعد ني درت بقلاوة تع اللوز وخرجتلي علامة احم احممنطولش عليكم ههههههه ني نهدر بزافالمقاديرالعجينةكيلو فرينة رطل زبدة قرصة ملح وماء زهر نخلوطهم كامل ونشكلو شعال من كرية انا درت سبعة وتخليها ترتاحالحشودرت 700 غ اللوز وسكر قلاص كاس وشوية ماء زهر وشوية زبدة دايبا تخلطيهم بصح متعجتيهاش تكون متفارقةايا نجيبو هديك سبعة كويرات تحليها بالنشا وديري ربعة طبقات من تحت ومالين كل طبقة وطبقة ديري دهان دايبا ايا كي ديري ربعة طبقات من تحت زيدي حشوة تع اللوز وعاودي كملي لي بقات تلات طبقات وخدخرا فوق الحشوة ومنبعد قسميها ودخليها طيبوكي طيب زيديلها كيلو ورطل عسل وخليها تشرب