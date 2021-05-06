بقلاوة من مطبخي بيشو

Asseli Queen
::ممرضة::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2013
- المشاركات
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- العمر
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- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم شبيبة كيراكم دايرين خوتي ان شاء الله تكونو بخير توحشتكم بزاف يزاف ان شاء الله تكونو مفوتين رمضانوبالصحة والهنا
اما بعد ني درت بقلاوة تع اللوز وخرجتلي علامة احم احم
منطولش عليكم ههههههه ني نهدر بزاف
المقادير
العجينة
كيلو فرينة رطل زبدة قرصة ملح وماء زهر نخلوطهم كامل ونشكلو شعال من كرية انا درت سبعة وتخليها ترتاح
الحشو
درت 700 غ اللوز وسكر قلاص كاس وشوية ماء زهر وشوية زبدة دايبا تخلطيهم بصح متعجتيهاش تكون متفارقة
ايا نجيبو هديك سبعة كويرات تحليها بالنشا وديري ربعة طبقات من تحت ومالين كل طبقة وطبقة ديري دهان دايبا ايا كي ديري ربعة طبقات من تحت زيدي حشوة تع اللوز وعاودي كملي لي بقات تلات طبقات وخدخرا فوق الحشوة ومنبعد قسميها ودخليها طيب
وكي طيب زيديلها كيلو ورطل عسل وخليها تشرب
اما بعد ني درت بقلاوة تع اللوز وخرجتلي علامة احم احم
منطولش عليكم ههههههه ني نهدر بزاف
المقادير
العجينة
كيلو فرينة رطل زبدة قرصة ملح وماء زهر نخلوطهم كامل ونشكلو شعال من كرية انا درت سبعة وتخليها ترتاح
الحشو
درت 700 غ اللوز وسكر قلاص كاس وشوية ماء زهر وشوية زبدة دايبا تخلطيهم بصح متعجتيهاش تكون متفارقة
ايا نجيبو هديك سبعة كويرات تحليها بالنشا وديري ربعة طبقات من تحت ومالين كل طبقة وطبقة ديري دهان دايبا ايا كي ديري ربعة طبقات من تحت زيدي حشوة تع اللوز وعاودي كملي لي بقات تلات طبقات وخدخرا فوق الحشوة ومنبعد قسميها ودخليها طيب
وكي طيب زيديلها كيلو ورطل عسل وخليها تشرب