كيف تسمى هذ الاشياء عندكم اتحفونا بجمال اللهجات

هذ الجزء من الخبزه نسموه الكروطه وانتوما؟عندنا يقولو تيبانا خبز وعندكم ؟عندنا يسم ها القرعه وعندكم ؟عندنا الزروديه وعندكم ؟؟عندنا الكوابة وعندكم ؟؟نضن يسموه المسفوف ولا الطعوم وعندكم ؟؟عندنا العيش. وعندكم؟؟عندنا الطابونه وعندكم ؟؟عندنا القزديره وعندكم ؟؟عندنا الهنديه وعندكم ؟؟الكل يشاركاخوكم ناصر