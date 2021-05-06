كيف تسمى هذ الاشياء عندكم اتحفونا بجمال اللهجات

sami44

sami44

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إنضم
10 ديسمبر 2009
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فالفيراج
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السلام عليكم

رواد وزرار ومرتادي منتدى اللمه اهلا بكم

صح فطوركم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

اليوم حبيت نشوف جمال اللهجات في بلادنا

نحطلكم صور لبعض الامور واعطوني كيفاش تسموها في منطقتكم

الكل يشارك
🏃🏃🏃
هذ الجزء من الخبزه نسموه الكروطه وانتوما؟

images (1)-1.jpg


عندنا يقولو تيبانا خبز وعندكم ؟
images (1).jpeg

عندنا يسم ها القرعه وعندكم ؟
images (2).jpeg


عندنا الزروديه وعندكم ؟؟
téléchargement.jpeg


عندنا الكوابة وعندكم ؟؟
FB_IMG_1595447157595.jpg


نضن يسموه المسفوف ولا الطعوم وعندكم ؟؟
FB_IMG_1587860791410.jpg


عندنا العيش. وعندكم؟؟
FB_IMG_1582735335759.jpg


عندنا الطابونه وعندكم ؟؟
FB_IMG_1600961808922-1.jpg


عندنا القزديره وعندكم ؟؟
FB_IMG_1601939652649-1.jpg


عندنا الهنديه وعندكم ؟؟
FB_IMG_1597363849023-1.jpg

الكل يشارك
اخوكم ناصر
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
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محل الإقامة
فالفيراج
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ذكر
قال صانعة الإبتسامة:
هههه ضحكتني كروطة
1الڨرن ههه
2باڨيت
3كورجيت
4الزرودية
5الكابوية
6مسفوف
7مردود
8كانون
9سوبلية
10الهندي
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اكديلي على القرن 😂😂
هذي لغواط ولا المسيله اعطينا المنطقه بالضبط
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
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العمر
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محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
1 قرموحة 😂
2 تيبانا ولا باڨيتا
3 جريوات
4 زرودية
5 كابوية
6 مسفوف
7 العيش ولا بركوكس احنا في منطقتنا نقولو بوندربز
8 طابونة
9 دلوة
10 الهندي
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,954
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال *amani*:
وعليكم السلام
1 قرموحة 😂
2 تيبانا ولا باڨيتا
3 جريوات
4 زرودية
5 كابوية
6 مسفوف
7 العيش ولا بركوكس احنا في منطقتنا نقولو بوندربز
8 طابونة
9 دلوة
10 الهندي
إضغط للتوسيع...
اكديلي على قرموحه هههه
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


بسيف دخلت النت عندنا كارثة

حنا:

الڨرن
باڨيطا خبز
جريوات
السنارية
الكابويا
المسفوف
العيش
الطابونة
الدلوة
الهندي

ههههه
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,954
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


بسيف دخلت النت عندنا كارثة

حنا:

الڨرن
باڨيطا خبز
جريوات
السنارية
الكابويا
المسفوف
العيش
الطابونة
الدلوة
الهندي

ههههه
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ربي يعيشك سلطانه
اكديلي على السناريه والدلوه ههه
 
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