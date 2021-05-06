كيف تسمى هذ الاشياء عندكم اتحفونا بجمال اللهجات

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 12,954
- النقاط
- 1,451
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
رواد وزرار ومرتادي منتدى اللمه اهلا بكم
صح فطوركم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
اليوم حبيت نشوف جمال اللهجات في بلادنا
نحطلكم صور لبعض الامور واعطوني كيفاش تسموها في منطقتكم
الكل يشارك
هذ الجزء من الخبزه نسموه الكروطه وانتوما؟
عندنا يقولو تيبانا خبز وعندكم ؟
عندنا يسم ها القرعه وعندكم ؟
عندنا الزروديه وعندكم ؟؟
عندنا الكوابة وعندكم ؟؟
نضن يسموه المسفوف ولا الطعوم وعندكم ؟؟
عندنا العيش. وعندكم؟؟
عندنا الطابونه وعندكم ؟؟
عندنا القزديره وعندكم ؟؟
عندنا الهنديه وعندكم ؟؟
الكل يشارك
اخوكم ناصر
رواد وزرار ومرتادي منتدى اللمه اهلا بكم
صح فطوركم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
اليوم حبيت نشوف جمال اللهجات في بلادنا
نحطلكم صور لبعض الامور واعطوني كيفاش تسموها في منطقتكم
الكل يشارك
هذ الجزء من الخبزه نسموه الكروطه وانتوما؟
عندنا يقولو تيبانا خبز وعندكم ؟
عندنا يسم ها القرعه وعندكم ؟
عندنا الزروديه وعندكم ؟؟
عندنا الكوابة وعندكم ؟؟
نضن يسموه المسفوف ولا الطعوم وعندكم ؟؟
عندنا العيش. وعندكم؟؟
عندنا الطابونه وعندكم ؟؟
عندنا القزديره وعندكم ؟؟
عندنا الهنديه وعندكم ؟؟
الكل يشارك
اخوكم ناصر