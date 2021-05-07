بوتيك اللمة ....على ذوقي

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا فطوركم جميعا ...
المهم اليوم خممت نفتحلكم بوتيك وحنسميه

بوتيك اللمة للملابس الجاهزة

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ونسائية

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مي اسمحولي اليوم نلبسوكم وتلبسونا طبعا كل واحد على ذوقه
ونبداو بسم الله على بركة الله
والله واحد ما يخير حوايج

@sami44 ....حطاتك اليوم عليا

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ما نسيتكمش ما تتقلقوش

@صانعة الإبتسامة ....ما نسيتش حنونة اشريتلك انت الاولى...

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وبيبي ثاتي


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ما تڨوليش نسات بنتي هاني تفكرتكم شدي خير برك

@الامين محمد
.......محال ننساك لانو انت سبيسيال لاطاي وحدها و


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وشريتلك زوج لبسات

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@جليلوس .....تعرف معزتي ليك وخيرتلك الحطة فالحوانت...


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شفتو ذوقي ايا تفضلو للحانوت وكسو بعضاكم ومازال نكسي منكم بزاف هذي غير بداية
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,258
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال صانعة الإبتسامة:
@ليليا مرام لازم لبسك انا ثاني ياقلبي😒
شريتلك زوج كسوات تعرفي حنا ولاد هايل اهل الجود والكرممشاهدة المرفق 135741
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اه عنري عجبوني وعاودت شريتبك علبالي تحيي ترقدي بزاف شريتلك تتاع دوزيام جوغ تتاع عيد

بيها بالمخدة ارقدي واقفة وين تحبي

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صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
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4 ماي 2017
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2,996
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قلب زوجي الحبيب😍
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