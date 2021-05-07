بوتيك اللمة ....على ذوقي

ليليا مرام
:: عضو شرفي::
- إنضم
- 16 جوان 2009
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- 9,258
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- 2,151
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- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم جميعا ...
المهم اليوم خممت نفتحلكم بوتيك وحنسميه
بوتيك اللمة للملابس الجاهزة
ونسائية
مي اسمحولي اليوم نلبسوكم وتلبسونا طبعا كل واحد على ذوقه
ونبداو بسم الله على بركة الله
والله واحد ما يخير حوايج
@sami44 ....حطاتك اليوم عليا
ما نسيتكمش ما تتقلقوش
@صانعة الإبتسامة ....ما نسيتش حنونة اشريتلك انت الاولى...
وبيبي ثاتي
ما تڨوليش نسات بنتي هاني تفكرتكم شدي خير برك
@الامين محمد
.......محال ننساك لانو انت سبيسيال لاطاي وحدها و
وشريتلك زوج لبسات
صحا فطوركم جميعا ...
المهم اليوم خممت نفتحلكم بوتيك وحنسميه
بوتيك اللمة للملابس الجاهزة
ونسائية
مي اسمحولي اليوم نلبسوكم وتلبسونا طبعا كل واحد على ذوقه
ونبداو بسم الله على بركة الله
والله واحد ما يخير حوايج
@sami44 ....حطاتك اليوم عليا
ما نسيتكمش ما تتقلقوش
@صانعة الإبتسامة ....ما نسيتش حنونة اشريتلك انت الاولى...
وبيبي ثاتي
ما تڨوليش نسات بنتي هاني تفكرتكم شدي خير برك
@الامين محمد
.......محال ننساك لانو انت سبيسيال لاطاي وحدها و
وشريتلك زوج لبسات
@جليلوس .....تعرف معزتي ليك وخيرتلك الحطة فالحوانت...
شفتو ذوقي ايا تفضلو للحانوت وكسو بعضاكم ومازال نكسي منكم بزاف هذي غير بداية