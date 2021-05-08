ضيوف الزوج حسب راي :

* عدم التأفف من كثرة حضورهم أو عددهم .

* أطيب مكان جلوسهم .

* أعدّ لهم الطعام والشراب وما يناسبهم .

* غضب الزوج :

* أحاول تهدئته وأضبط انفعالاتي وإن كان الحق معي .

* أحاول فتح الموضوع من جديد بعد نسيانه بأسلوب شيق ولطيف .

* لا أكون نداً له فأردده وأستفزه .

* أحرص على ألا أنام ليلتها إلا برضاه .

* أتذكر الحديث الشريف (( زوجك جنتك أو نارك )) .