سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 763
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
ضيوف الزوج حسب راي :
* عدم التأفف من كثرة حضورهم أو عددهم .
* أطيب مكان جلوسهم .
* أعدّ لهم الطعام والشراب وما يناسبهم .
* غضب الزوج :
* أحاول تهدئته وأضبط انفعالاتي وإن كان الحق معي .
* أحاول فتح الموضوع من جديد بعد نسيانه بأسلوب شيق ولطيف .
* لا أكون نداً له فأردده وأستفزه .
* أحرص على ألا أنام ليلتها إلا برضاه .
* أتذكر الحديث الشريف (( زوجك جنتك أو نارك )) .
* عدم التأفف من كثرة حضورهم أو عددهم .
* أطيب مكان جلوسهم .
* أعدّ لهم الطعام والشراب وما يناسبهم .
* غضب الزوج :
* أحاول تهدئته وأضبط انفعالاتي وإن كان الحق معي .
* أحاول فتح الموضوع من جديد بعد نسيانه بأسلوب شيق ولطيف .
* لا أكون نداً له فأردده وأستفزه .
* أحرص على ألا أنام ليلتها إلا برضاه .
* أتذكر الحديث الشريف (( زوجك جنتك أو نارك )) .