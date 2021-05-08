ضيوف الزوج

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
763
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
ضيوف الزوج حسب راي :
* عدم التأفف من كثرة حضورهم أو عددهم .
* أطيب مكان جلوسهم .
* أعدّ لهم الطعام والشراب وما يناسبهم .
* غضب الزوج :
* أحاول تهدئته وأضبط انفعالاتي وإن كان الحق معي .
* أحاول فتح الموضوع من جديد بعد نسيانه بأسلوب شيق ولطيف .
* لا أكون نداً له فأردده وأستفزه .
* أحرص على ألا أنام ليلتها إلا برضاه .
* أتذكر الحديث الشريف (( زوجك جنتك أو نارك )) .
 
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