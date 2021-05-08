تَمْتَمَة,,؛

إ

إيمان~

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 ديسمبر 2014
المشاركات
549
النقاط
551
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
مُرهقَة

بِضْعُ دقات بقلبي

هذه الأيام دونك لا تُطاق

ينْطوي الوَقِتُ بِعُمري
ويشيخُ الحُبُ فيَ
مثلما شاخ الفراق

أتعبَتْني هذه الأيام دونك

أيْنَنِي ؟
أنا لا أراني
إذ بعينيك انعكاسي

كيف أدرك ما أنا
اين هُنا
كلها مَحْضٌ افتراضات بِراسي

كانت الدنيا بعينيك ابتهاجي
كُنتَ في أيامي نورا

حينما القاك تشرق بسمة
لتضيئ في وجهي
ولتفتح الآفاق لي
بين ذراعيك حبورا

مُتْعَبة

ها انت قد أعرضت عنِي
بعدما زال البريق
بعد أن غادرنا
وهج البدايات الأنيق

صوتي نشاز مرهق
رغم الحرارة فيه يبدو شاردا

حتى العصافير بصدري غادرت
و غدا الربيعي في حقولي باردا
 
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