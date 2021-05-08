اسئله تبرز جانبا من شخصيتك خلف الشاشه 👈📱

نجاوب على بعض الاسئلة ؛

فايس عندي كونت واحد حليتو في 2011 وبلوكاوه في 2014 و عاودت حليت اخر وحذفتو في 2016 من بعد بقيت عام كامل بلا فايس ،في 2017 فتحت لي راني بيه حاليا.

وقتي في نت يعتمد على الانشغالات تاعي كي نكون خدام ما نكونيكتيش ،كي نكونو راقد كيف كيف ، كي نكون مع صحابي ما نكونيكتيش ،كي نكون وحدي نكونيكتي كتقدير من 4 ساعات الى 5 متفرقة على سائر اليوم.

المواقع مسجل في لمة برك ،الفايس باسمي ولقبي.

مودباص تاعي ما نمدوش لحتى واحد ،لكن عادي يدخل لهاتف تاعي اي شخص ،خاوتي يكونيكتيو بتلفوني نورمال.

اصدقاء النت تلاقيت بواحد فقط مسجل في منتدى اخر قبل لا نعرف اللمة وكانت صدفة برك لانو قرى معايا نفس تخصص الجامعة.

الزواج من نت ماعنديش مشكلة معاه لكن من المستحيل نديرها كخطوة اساسية في الزواج لأنو صعيبة ولقيت روحي منيش قادر عليها.

من ناحية الذئاب كامل عندنا ذئب صغير في داخلنا الشيطان نتاع النفس والهوى يغذيوه كاين لي يطلق سراحو ويأذي بيه ناس وكاين لي يتحكم فيه اذا خاف ربي.

صحا فطورك خويا سامي.