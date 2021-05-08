اسئله تبرز جانبا من شخصيتك خلف الشاشه 👈📱

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
اهلا بكم في عدد جديد من تحليل شخصياتكم
في عدد اليوم عندي ليكم اسىله
تضهر جانب اخر من شخصياتكم
1 كم عندك من حساب فايسبوك
2 كم تقضي من وقت مع النت فاليوم ؟؟
3 هل تحفظ الرقم السري لتسجيل الدخول لمواقعك ام تكتبه وتحتفظ به ؟؟
4 اسمك المستعار نفسه فالمواقع الاخرى ام لكل موقع اسم مخالف ؟؟
5 هل تعطي المودباص لصديق لك ام انه خط احمر ؟؟
6 صورتك الرمزيه لها دلاله ام انها مجرد صوره؟؟
7 كم عندك من أصدقاء في مواقع التواصل وهل فيهم منفعه ام هم مجرد ارقام؟؟
8 هل حصل والتقيت بصديق من أصدقاء النت ؟؟
9 كم هي نسبه ثقتك في اصدقاء النت ؟؟
10 ماقولك في الزواج من مواقع النت حقيقه ام وهم ؟؟
11 عند تمعنك بعد تجاربك مع النت من هم اكبر نسبه الذءاب البشريه ام المخلوقات البريئة
دعواتكم
اخوكم ناصر #