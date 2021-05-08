اسئله تبرز جانبا من شخصيتك خلف الشاشه 👈📱

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
13,009
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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اهلا بكم في عدد جديد من تحليل شخصياتكم

في عدد اليوم عندي ليكم اسىله

تضهر جانب اخر من شخصياتكم

1 كم عندك من حساب فايسبوك😉
2 كم تقضي من وقت مع النت فاليوم ؟؟
3 هل تحفظ الرقم السري لتسجيل الدخول لمواقعك ام تكتبه وتحتفظ به ؟؟
4 اسمك المستعار نفسه فالمواقع الاخرى ام لكل موقع اسم مخالف ؟؟
5 هل تعطي المودباص لصديق لك ام انه خط احمر ؟؟
6 صورتك الرمزيه لها دلاله ام انها مجرد صوره؟؟
7 كم عندك من أصدقاء في مواقع التواصل وهل فيهم منفعه ام هم مجرد ارقام؟؟
8 هل حصل والتقيت بصديق من أصدقاء النت ؟؟
9 كم هي نسبه ثقتك في اصدقاء النت ؟؟
10 ماقولك في الزواج من مواقع النت حقيقه ام وهم ؟؟
11 عند تمعنك بعد تجاربك مع النت من هم اكبر نسبه الذءاب البشريه ام المخلوقات البريئة

دعواتكم
اخوكم ناصر #

 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو متألق ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
3,066
النقاط
1,091
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال sami44:
مشاهدة المرفق 135817


اهلا بكم في عدد جديد من تحليل شخصياتكم

في عدد اليوم عندي ليكم اسىله

تضهر جانب اخر من شخصياتكم

1 كم عندك من حساب فايسبوك😉
ماعنديش 😑
2 كم تقضي من وقت مع النت فاليوم ؟؟
مايعادل 4ساعات في اليوم 🤔
3 هل تحفظ الرقم السري لتسجيل الدخول لمواقعك ام تكتبه وتحتفظ به ؟؟
احفظه😉
4 اسمك المستعار نفسه فالمواقع الاخرى ام لكل موقع اسم مخالف ؟؟
نفسو 😍
5 هل تعطي المودباص لصديق لك ام انه خط احمر ؟؟
خط لحمر وازرق هههه
6 صورتك الرمزيه لها دلاله ام انها مجرد صوره؟؟
كي شغل تاعي انا وهزيم رعد😍😁
7 كم عندك من أصدقاء في مواقع التواصل وهل فيهم منفعه ام هم مجرد ارقام؟؟
عندي بزاف وقاع هايلين🤗
8 هل حصل والتقيت بصديق من أصدقاء النت ؟؟
لالا😁
9 كم هي نسبه ثقتك في اصدقاء النت ؟؟
على حساب شخص ماشي قاع نثيق فيهم😑
10 ماقولك في الزواج من مواقع النت حقيقه ام وهم ؟؟
كاين لي تزوجو وراهم غايا وكاين لي نو كل واحد ومكتوبو😁
11 عند تمعنك بعد تجاربك مع النت من هم اكبر نسبه الذءاب البشريه ام المخلوقات البريئة
راهم متساويين😂

دعواتكم
اخوكم ناصر #
ربي يفرحك بتمساحة 😂
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شكرا يا مرهوج😁
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى بوح القلم الحر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,845
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
نجاوب على بعض الاسئلة ؛
فايس عندي كونت واحد حليتو في 2011 وبلوكاوه في 2014 و عاودت حليت اخر وحذفتو في 2016 من بعد بقيت عام كامل بلا فايس ،في 2017 فتحت لي راني بيه حاليا.
وقتي في نت يعتمد على الانشغالات تاعي كي نكون خدام ما نكونيكتيش ،كي نكونو راقد كيف كيف ، كي نكون مع صحابي ما نكونيكتيش ،كي نكون وحدي نكونيكتي كتقدير من 4 ساعات الى 5 متفرقة على سائر اليوم.
المواقع مسجل في لمة برك ،الفايس باسمي ولقبي.
مودباص تاعي ما نمدوش لحتى واحد ،لكن عادي يدخل لهاتف تاعي اي شخص ،خاوتي يكونيكتيو بتلفوني نورمال.
اصدقاء النت تلاقيت بواحد فقط مسجل في منتدى اخر قبل لا نعرف اللمة وكانت صدفة برك لانو قرى معايا نفس تخصص الجامعة.
الزواج من نت ماعنديش مشكلة معاه لكن من المستحيل نديرها كخطوة اساسية في الزواج لأنو صعيبة ولقيت روحي منيش قادر عليها.
من ناحية الذئاب كامل عندنا ذئب صغير في داخلنا الشيطان نتاع النفس والهوى يغذيوه كاين لي يطلق سراحو ويأذي بيه ناس وكاين لي يتحكم فيه اذا خاف ربي.
صحا فطورك خويا سامي.
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
13,009
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال Hakan:
نجاوب على بعض الاسئلة ؛
فايس عندي كونت واحد حليتو في 2011 وبلوكاوه في 2014 و عاودت حليت اخر وحذفتو في 2016 من بعد بقيت عام كامل بلا فايس ،في 2017 فتحت لي راني بيه حاليا.
وقتي في نت يعتمد على الانشغالات تاعي كي نكون خدام ما نكونيكتيش ،كي نكونو راقد كيف كيف ، كي نكون مع صحابي ما نكونيكتيش ،كي نكون وحدي نكونيكتي كتقدير من 4 ساعات الى 5 متفرقة على سائر اليوم.
المواقع مسجل في لمة برك ،الفايس باسمي ولقبي.
مودباص تاعي ما نمدوش لحتى واحد ،لكن عادي يدخل لهاتف تاعي اي شخص ،خاوتي يكونيكتيو بتلفوني نورمال.
اصدقاء النت تلاقيت بواحد فقط مسجل في منتدى اخر قبل لا نعرف اللمة وكانت صدفة برك لانو قرى معايا نفس تخصص الجامعة.
الزواج من نت ماعنديش مشكلة معاه لكن من المستحيل نديرها كخطوة اساسية في الزواج لأنو صعيبة ولقيت روحي منيش قادر عليها.
من ناحية الذئاب كامل عندنا ذئب صغير في داخلنا الشيطان نتاع النفس والهوى يغذيوه كاين لي يطلق سراحو ويأذي بيه ناس وكاين لي يتحكم فيه اذا خاف ربي.
صحا فطورك خويا سامي.
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الله يسلمك وانت زادا
تعيش لعزيز اجوبتك منطقيه لابعد الحدود
💗💗💗
 
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