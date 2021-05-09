دعوة للمشاركة في استبيان دكتوراه يخص البنوك في الجزائر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛في إطار إتمام رسالة دكتوراه، ومن أجل معرفة " دور جودة الخدمة في تعزيز رضا وولاء الزبائن على مستوى القطاع البنكي في الجزائر". نرجو منكم المشاركة في هذه الدراسة بالإجابة على فقرات الاستبيان المرفق، حيث أنّ رأيكم الموضوعي سوف يمثل أهمية كبيرة في تحقيق أهداف الدراسة، كما أنّ النتائج لن تُستخدم إلّا لأغراض البحث العلمي فقط.الاستبيان موجه الى كل من يتعامل مع بنك أو لديه حساب بنكي (مؤسسات وأفراد). شاكرين لكم حسن تعاونكم.رابط النسخة الفرنسية للاستبيان:رابط النسخة العربية للاستبيان:فضلا، لا تترددوا في نشر هذه الدعوة على أوسع نطاق، بارك الله فيكمأكرر شُكري واحترامي