الاحساس بالمسؤولية

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
768
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
بعد هذا العمر اشعر أن أهم مدرسة علمتني مهارة الاذعان وقبول التراجع عن بعض قرارتي...مهارة أحاول تجميلها بوصفها بأنها قوة و "مرونة" هي تلك المؤسسة التي لعبت فيها دور الاب.
لقد اجبرني الابناء مع مرور الوقت. أن اكون مسالما رغما عني، وعبر ابجديات المجاهدة لتقويم سلوكهم، بت اشبه ذاك السياسي المخادع مرة ، وفي أخرى ذلك المسؤول الفاشل الذي يغضب، ويهدد ويتوعد، ثم سرعان ما "يَرْجَع ويدُور في كلامو"
مخ الهدرة: إنها الكبدة...والاحساس بالمسؤولية.
 
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