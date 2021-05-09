الاحساس بالمسؤولية

بعد هذا العمر اشعر أن أهم مدرسة علمتني مهارة الاذعان وقبول التراجع عن بعض قرارتي...مهارة أحاول تجميلها بوصفها بأنها قوة و "مرونة" هي تلك المؤسسة التي لعبت فيها دور الاب .

لقد اجبرني الابناء مع مرور الوقت. أن اكون مسالما رغما عني، وعبر ابجديات المجاهدة لتقويم سلوكهم، بت اشبه ذاك السياسي المخادع مرة ، وفي أخرى ذلك المسؤول الفاشل الذي يغضب، ويهدد ويتوعد، ثم سرعان ما "يَرْجَع ويدُور في كلامو"

مخ الهدرة: إنها الكبدة...والاحساس بالمسؤولية .