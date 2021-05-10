قلعة الحب 17

راجلي يا لطيف بخيل جلدة..

- وانا راجلي ما يعطيني مصروف حتى ينشفلي ريقي..

- الحمد لله راجلي حنين، وكريم

ان احد اهم عوامل الكدر الزواجي وجود خلاف كبير بخصوص الجوانب المالية بين الزوجين، خاصة في شهر رمضان الذي تعطي فيه المرأة اهمية اكبر لشؤون المطبخ، و للتحضيرات الخاصة بحلويات ولباس العيد. ومن مكارم الاخلاق ان يوسع رب البيت على اهله، ويشعرهم بالحب والحماية، فيكتسبون من كرمه الثقة والشعور بالامن النفسي. ومن الخسة وقلة الرجولة ان يفاخر الرجل او المرأة بالسخاء ومساعدة المحتاجين في حين يبخلان على من هم اولى واقرب..

مخ الهدرة: الحب اهتمام وعطاء مادي وليس فقط مواعض وكلام معسول