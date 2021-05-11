بنات اللمة الشاطرات كل صبع بجياحة🤭😁

صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

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صحا عيدكم مسبقا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 💙🙏🤲
دايما تضحكو على حراير اللمة😒 اليوم جبتلكم القاطو لي صنعوه بنات اللمة الشاطرات😎
نبداو بالأخت @solama
اللهم ان كان سحرا فابطله 😁
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ضرك دالت @صمتي حكاية
احشمي على روحك هادي بقلاوة ولا انجراف التربة😒FB_IMG_16207430049447104.jpg
@ليليا مرام عيب عليك واش هاد قاطو هادو صوابعك قطعتيهم😁FB_IMG_16207021264807651.jpg
@Rayhan ظل نزوخ طيبت وطيبت وفي لآخر حرقت بقلاوة😒
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@*amani* علاه تكبري في حبة قاطو تعبي في روحك لوكان صغرتيها شوي 🤭
FB_IMG_16207027867167450.jpg
@السلطانة ماتوقعتش منك هذا جياح😒
FB_IMG_16207437858535162.jpg
انا ثاني مانسيتش روحي 😁 هاهو قاطو تاعي قلت نديرلهم حبيبات ڨريوش جاء يهبل كما راكم تشوفو😎images (55).jpeg
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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هههههه العجب زعما نتوما تديروا القاطو
يا لطيف هادا تسموه قاطو لو كان تصرع بيه يهودي دوك يشهد
ربي يهديك صفاء قصفتيهم طول وعرض
حشمتونا هادا قاطو يقابلوا بيه ناس نهار العيد FB_IMG_16205628883798205.jpg

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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,633
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

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4 ماي 2017
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محل الإقامة
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أنثى
قال جليلوس:
هههههه العجب زعما نتوما تديروا القاطو
يا لطيف هادا تسموه قاطو لو كان تصرع بيه يهودي دوك يشهد
ربي يهديك صفاء قصفتيهم طول وعرض
حشمتونا هادا قاطو يقابلوا بيه ناس نهار العيد مشاهدة المرفق 135961

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ههههههه أنت وسامي تاني مرهوجين مع 6 تاكلو لطف ياربي🤭
الغيرة تهدر فيك اللهم اني صائمة😒
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو متألق ::
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4 ماي 2017
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أنثى
قال جليلوس:
درنا فيكم مزية ناكلوا في القاطو المهرس والحاشية تاع البقلاوة غ سكتي حشمتونا

ناصر ماتخلي والوا كول كول
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بلا ماتقلو كول كول ياكل بسلامتو ياكل😁
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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قال صانعة الإبتسامة:
ههههههه أنت وسامي تاني مرهوجين مع 6 تاكلو لطف ياربي🤭
الغيرة تهدر فيك اللهم اني صائمة😒
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هههههه الله يعطيك الرهج لي يرهجك
نهار ونتي تدعي علينا
قال صانعة الإبتسامة:
بلا ماتقلو كول كول ياكل بسلامتو ياكل😁
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ماديرش عليها جاها الوحم برك
كول ماتخممش ناصر
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو متألق ::
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4 ماي 2017
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قال solama:
جات منك ع بالي لغيرة نطقاتك غرتي من بنات اللمة ايه بنات لمة شاطرات يامغيارة 😜😜
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وانا واش قلت ياخي قلت شاطرات 😁FB_IMG_16202572395384094.jpg
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

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إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
3,112
النقاط
1,091
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
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أنثى
قال جليلوس:
هههههه الله يعطيك الرهج لي يرهجك
نهار ونتي تدعي علينا


ماديرش عليها جاها الوحم برك
كول ماتخممش ناصر
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شرير أنت تاني ظل ترهج في جدي روح تلعب على روحك🤭
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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4 جوان 2013
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5,633
النقاط
2,051
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ذكر
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,633
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو متألق ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
3,112
النقاط
1,091
محل الإقامة
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أنثى
قال جليلوس:
ني رايح اتهناي
بصح كون تجربي الجرية مور الكلاب على 7. تاع صباح ماتزيديش تهدري عليهم
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احزنتني تخيلتك تجري وهم موراك😂😂😂😂
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,633
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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