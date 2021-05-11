بنات اللمة الشاطرات كل صبع بجياحة🤭😁

صانعة الإبتسامة
:: عضو متألق ::
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صحا عيدكم مسبقا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
دايما تضحكو على حراير اللمة اليوم جبتلكم القاطو لي صنعوه بنات اللمة الشاطرات
نبداو بالأخت @solama
اللهم ان كان سحرا فابطله
ضرك دالت @صمتي حكاية
احشمي على روحك هادي بقلاوة ولا انجراف التربة
@ليليا مرام عيب عليك واش هاد قاطو هادو صوابعك قطعتيهم
@Rayhan ظل نزوخ طيبت وطيبت وفي لآخر حرقت بقلاوة
@*amani* علاه تكبري في حبة قاطو تعبي في روحك لوكان صغرتيها شوي
@السلطانة ماتوقعتش منك هذا جياح
انا ثاني مانسيتش روحي هاهو قاطو تاعي قلت نديرلهم حبيبات ڨريوش جاء يهبل كما راكم تشوفو