(¯`•¸·´¯) عيد الفطر المبآرك ¨•·.·´·• كل عآم وأنتم بخير ^

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
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- في وحد البلاصة ...
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- ذكر
يوم الخميس الثآلث عشر من ماي،
الموافق للفاتح من شهر شوال 1442 هجري
الذي هو أول ايام عيد الفطر المبارك
وبهذه المنآسبة السعيدة كذلك أحبتي لاتنسوا الناس من حولكم
الفقراء والمساكين والاقارب وأهليكم فلابد أحبتي أن نعي جيدا بان هناك
قلوبا لا تكاد تقدر على الفرحه فالبعض منهم فقد أحبآء والآخر فقد صحته
وهنآك أيضآ زملآء كآنوا معنآ هنآ فآرقونآ ومنهم من غآب عنآ لآيجب نسيآنهم
أدعوا لإخوآنكم في هذه المنآسبة المبآركة فما أجمل ان تمتد ايدينا فيمآ بيننآ لآبد
أحبتي ان تتوحد الفرحه بين قلوبنا جميعا ونشكر الله عز وجل على نعمه لأننآ
نهيئ أنفسنا لأستقبال العيد بكل ما نملك من الصحه والمال والسعاده....
دعونآ نبارك لمن يبتسم .. ونتصافح ونتسامح ونصفي قلوبنا ونعطرها
ونلتف حول بعضنا ونحاول أن نؤكد اننا عآئلة معطرة دائما وابدا بعطر المحبه والتآخي والمودة ....
لن أطيل عليكم أكثر وأترككم لتقدموا تهنئتكم الى كل من تحبون
قوموا بالواجب وابعثوا تهنئة عيد الفطر المبارك لاشخاص عزيزين على قلوبكم
او معايدة احباء قريبين منكم سواء بكلمات أو خاطرة أو تصميم أو صورة أو .. هدية...
وهنا نستقبل التهانى بمناسبة العيد .اتمنى من الله عز وجل ان يجعل أيامكم
كلها اعياد وفرحة وسعادة !!! أن يعيده علينا جميعا باليمن والخير والبركات والصحة
والسعادة والأمن والسلام..وأن تتحقق أمانينا وطموحاتنا وتلتئم فيها جراح كل المسلمين..
حفظكم الله بالايمان وعلق قلوبكم بالقرآن وكتب اسمكم في أعلى الجنان ...
تفضلوا ضيافتي مرحبا بيكم