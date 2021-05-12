(¯`•¸·´¯) عيد الفطر المبآرك ¨•·.·´·• كل عآم وأنتم بخير ^

يوم الخميس الثآلث عشر من ماي،

الموافق للفاتح من شهر شوال 1442 هجري

الذي هو أول ايام عيد الفطر المبارك

ها نحن أحبتي نستقبل عيد الفطر المبارك

الذي هو عيد

لكل المسلمين وبهذه المناسبة السعيدة يسرني ويسعدني ان أهنئكم من كل قلبي

وأقدم لكم أسمى عبآرآت التهاني والتبريكات والأمنيات الى جميع أعضاء

ومشرفين وإدارة منتدى اللمة الغآلي والى جميع الزوار الكرام سواء كان

كبير او صغير ، طفل شاب بنت أم أب جد ف أيا كان عيدكم

مبآرك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الع ربية والإسلامية

باليمن والخير والبركآت , فكل عام وانتم بخير ...



وبهذه المنآسبة السعيدة كذلك أحبتي لاتنسوا الناس من حولكم

الفقراء والمساكين والاقارب وأهليكم فلابد أحبتي أن نعي جيدا بان هناك

قلوبا لا تكاد تقدر على الفرحه فالبعض منهم فقد أحبآء والآخر فقد صحته

وهنآك أيضآ زملآء كآنوا معنآ هنآ فآرقونآ ومنهم من غآب عنآ لآيجب نسيآنهم

أدعوا لإخوآنكم في هذه المنآسبة المبآركة فما أجمل ان تمتد ايدينا فيمآ بيننآ لآبد

أحبتي ان تتوحد الفرحه بين قلوبنا جميعا ونشكر الله عز وجل على نعمه لأننآ

نهيئ أنفسنا لأستقبال العيد بكل ما نملك من الصحه والمال والسعاده....

دعونآ نبارك لمن يبتسم .. ونتصافح ونتسامح ونصفي قلوبنا ونعطرها

ونلتف حول بعضنا ونحاول أن نؤكد اننا عآئلة معطرة دائما وابدا بعطر المحبه والتآخي والمودة ....

لن أطيل عليكم أكثر وأترككم لتقدموا تهنئتكم الى كل من تحبون

قوموا بالواجب وابعثوا تهنئة عيد الفطر المبارك لاشخاص عزيزين على قلوبكم

او معايدة احباء قريبين منكم سواء بكلمات أو خاطرة أو تصميم أو صورة أو .. هدية...

وهنا نستقبل التهانى بمناسبة العيد .اتمنى من الله عز وجل ان يجعل أيامكم

كلها اعياد وفرحة وسعادة !!! أن يعيده علينا جميعا باليمن والخير والبركات والصحة

والسعادة والأمن والسلام..وأن تتحقق أمانينا وطموحاتنا وتلتئم فيها جراح كل المسلمين..

حفظكم الله بالايمان وعلق قلوبكم بالقرآن وكتب اسمكم في أعلى الجنان ...