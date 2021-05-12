قلعة الحب 18

" شربة" "دشيشة"، أو "جاري" كيفما كانت تسميتك فإن ضهورك المتكرر على مائدة الافطار لم يعد مغري، وصار اللقاء بيننا باهتا، ما دفعني احيانا الى الاستعانة ببعض"الحار"

ان تجربة رمضان تعلمنا كذلك انه يجب ان نتعامل مع الفتور الذي قد يتسلل الى علاقاتنا، والى حبنا عبر الروتين والتكرار؛ فنضيف له بعض البهارات العاطفية لكي تظل الرابطة بيننا قوية ومتينة.

مخ الهدرة: كي نحس باللّي حبي رايح يَبرد، نزيدلو فلف لخضر، والقْاوْجَة؛ وفلفل لكحل، والمَنقُوع، والبفجوخ، القرطوفة والهريسة..باه ما يموتش، وتشعل النار