عيد سعيد،ناس اللمة

ذكريات

ذكريات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
185
النقاط
613
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
قد غابو أحبابي، دق الحزن بابي

أين هم أصحابي؟ البعد فرقنا

قد كنت سعيدا، و بت وحيدا

أشغال أعمال، واجبات تكبلنا

في عالم إفتراضي، فتحت الصفحة

أبحث عن الفرحة، خوف يصاحبني

طل نجم بعيد، مع أنه قريب

في عالمي الجديد، يفتح أحضانه

فيه أصحاب، تجمعهم كلمة

حتى و إن غابوا، سرعان ما يعودوا

أحباب خلان، الإحترام شيمتهم

عادات تقاليد، الثقافة تجمعهم

أقسام أعضاء، أفكار آراء

مواضيع جمة، في منتدى الهمة

إن غابت البسمة، وإشتدت العتمة

هيا شدي الرحال، لمنتدى اللمة

بقلمي ذكريات
 
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