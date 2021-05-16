مشكلتي دعواتكم

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مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
705
النقاط
51
لما خطبني تفاهمنا على السكن في بيت العائلة. مع أمه ووالدته وهو وضع مؤقت كما اخبرونا .في هذا المنزل يعيش اخوه وعائلته.
قبلت انا وياليتني لم اقبل
اعتقدت ان الامر سهل واني استطيع ان اعامل الجميع بقلب طيب وتمر السنوات وجدت نفسي خلالها اتجرع المشاكل بانواعها في عائلة. كبيرة انانية كل واحد يأتي ليقضي مصلحته.
اخوات يأتين للراحة والاستجمام. احفاد يقضون اعيادهم وعطلهم في هذا المنزل. اخوة.. زوجات الاخوة.. اولاد اخوال.. اولاد اعمام.. اقارب

.
جميعهم فرضوا علي انا الكنة التي يجب ان. تخدمهم. احيانا اشعر نفسي خادمة حتى علاقتي مع زوجي تأثرت فهذا دخل وذاك خرج.
ندمت اشد ندم ياليتني طلبت منزلي
زوج لم يجد الحل وهمه ارضاء والدته وعائلته اما ان اما فلايهم.
اخبرني بالحرف الواحد
ان لم يعجبك الوضع اهل بيتك ينتظرك
افكر بحمل اطفالي والرجوع لبيت الاهل
اين ساعيد حياتي واربي اطفالي
ومازاد الطين بلة ان تعود اخت زوجي للعيش معنا بعد وفاة. زوجها. اللهم لاشماتة
لكن لكم انت تتخيلوا. ...
هو حكم النساء
عجوز تجاوزت الثمانين لاكلمة لابنها امامها او يعتبو عاق في نظرها ونظر العائلة

هل من تساعد زوجها وتصبر معه تنال هذا الجزاء
هل من تكون نيته سليمة يذهب حقه في وقتنا
هل يجب على الكنة ان. تعيش استعمار ونحن في 2021

حتى السكن الخاص نحن في انتظاره كاي جزائري ذاقت به الحياة
لاحول ولاقوة الا بالله
فقط اطلب منكم الدعاء
فلاحل لمشاكلي عجزت واكاد اجن من التفكير
 
خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
969
النقاط
551
العمر
36
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم أخيتي
اول شيء نهنيك بحلول العيد فعيدك مبارك انت و كل الاخوة هنا في اللمة
اما عن موضوعك فنبدأ بما ختمت أنت به أين هو الحل الزوج قليل مدخول و امه و ابوه دايرين فيكم مزية في نظرهم كي ستروكم معاهم في منزلهم لا اعتقد انك تعملين والا لكان الحل ممكن لكن العين بصيرة و اليد قصيرة و لو صرتي. تعملين حرف كالخياطة و الطرز فهذه الحرفة لكي تكسبي منها مال وفير يجب ان تتفرغي لها و مع دخول و خروج الضيوف لا أظن انك ستقدرين الا ان اشتغلت ليلا و حرمت نفسك نوم الساعات القليلة اللتي تنامينها اصلا
فأين الحل . الحل غاليتي في التأقلم حتى يجيك السكن الاجتماعي (social) لا حل آخر أربحي راحت بالك لا تتدخلي في عايلة زوجك الفم ساكت و اليد تخدم كما أظنك فعلت كل هذه السنين وان شاء الله ما بقي الا القليل اما حكاية الطلاق و تجي وحدة تاخذ السكن تاعك بعد كل هذا الإنتظار فستندمين أنسااااااااايها
ربي يفرج همك و يكتبلك كل هذا الصبر جزاء عنده في الجنة و يفرحك به أعرف أنه هم ثقيل و مشاكل الدار الكبيرة ما تخلصش لكن هذا مكتوبك طفلة صبرت دارها عمرت و دار الحس يا تتحرق يا تتفرق فنقصي من عتاب زوجك لانه لا يملك حل آخر و صدقيني هو اكثر حبا لمغادرة بيت والديه منك لكن ما باليد حيلة لذلك حاولي التقرب منه اكثر عل مواساتك له تجعله يواسيك حتى تجي ساعة الخير
ربي معاك
سلام
 
بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
52
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
ربي يفرج عليك اختي ولكن اعذريني تعرضتي للذل كثيرا و الاكثر قوله لكي اذا لم يعجبك الامر بيت والدك ينتظرك
ماذا تنتظرين من هذا الزوج يا اما خادمة او بيت اهلك
والحل بيدك وانت من يعاني ادرسي وضعيتك في كافة الجوانب اذا رايت انه لا فائدة من الصبر التحمل ارجعي الى بيت والدك و احتفظي بما بقي لكي من كرامة
وربي يقدم لي فيه الخير لكي و لاولادك.
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,748
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
الله يفرج عليك
كارثة هاذ البيت اذا في مقدور زوجك الكراء غير اكرو حتي يفرج ربي
عليكي بالصبر والدعاء
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
13,072
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
عليك بالصبر والدعاء والله المستعان
لستي وحدك وتذكري انه كلما عمت خفت
غالبيه الشعب يعاني ماتعانين او بالاحرى يعيشون اوضاع مماثله مع بعض التفاووت
مهما كانت معاناتك ومشاكلك لو اطلعتي او سمعتي من اشخاص اخرين يعانون من نفس ضروفك لا تسيتي مشاكلك صدقيني
نعيش في مجتمع تغيب عنه العداله الاجتماعيه وتتحكم فيه العادات والتقاليد
ربي يكون معاك ويفرج عليك🙏🙏
 
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