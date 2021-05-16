السلام عليكم أخيتي

اول شيء نهنيك بحلول العيد فعيدك مبارك انت و كل الاخوة هنا في اللمة

اما عن موضوعك فنبدأ بما ختمت أنت به أين هو الحل الزوج قليل مدخول و امه و ابوه دايرين فيكم مزية في نظرهم كي ستروكم معاهم في منزلهم لا اعتقد انك تعملين والا لكان الحل ممكن لكن العين بصيرة و اليد قصيرة و لو صرتي. تعملين حرف كالخياطة و الطرز فهذه الحرفة لكي تكسبي منها مال وفير يجب ان تتفرغي لها و مع دخول و خروج الضيوف لا أظن انك ستقدرين الا ان اشتغلت ليلا و حرمت نفسك نوم الساعات القليلة اللتي تنامينها اصلا

فأين الحل . الحل غاليتي في التأقلم حتى يجيك السكن الاجتماعي (social) لا حل آخر أربحي راحت بالك لا تتدخلي في عايلة زوجك الفم ساكت و اليد تخدم كما أظنك فعلت كل هذه السنين وان شاء الله ما بقي الا القليل اما حكاية الطلاق و تجي وحدة تاخذ السكن تاعك بعد كل هذا الإنتظار فستندمين أنسااااااااايها

ربي يفرج همك و يكتبلك كل هذا الصبر جزاء عنده في الجنة و يفرحك به أعرف أنه هم ثقيل و مشاكل الدار الكبيرة ما تخلصش لكن هذا مكتوبك طفلة صبرت دارها عمرت و دار الحس يا تتحرق يا تتفرق فنقصي من عتاب زوجك لانه لا يملك حل آخر و صدقيني هو اكثر حبا لمغادرة بيت والديه منك لكن ما باليد حيلة لذلك حاولي التقرب منه اكثر عل مواساتك له تجعله يواسيك حتى تجي ساعة الخير

ربي معاك

سلام