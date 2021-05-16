لما خطبني تفاهمنا على السكن في بيت العائلة. مع أمه ووالدته وهو وضع مؤقت كما اخبرونا .في هذا المنزل يعيش اخوه وعائلته.
قبلت انا وياليتني لم اقبل
اعتقدت ان الامر سهل واني استطيع ان اعامل الجميع بقلب طيب وتمر السنوات وجدت نفسي خلالها اتجرع المشاكل بانواعها في عائلة. كبيرة انانية كل واحد يأتي ليقضي مصلحته.
اخوات يأتين للراحة والاستجمام. احفاد يقضون اعيادهم وعطلهم في هذا المنزل. اخوة.. زوجات الاخوة.. اولاد اخوال.. اولاد اعمام.. اقارب
.
جميعهم فرضوا علي انا الكنة التي يجب ان. تخدمهم. احيانا اشعر نفسي خادمة حتى علاقتي مع زوجي تأثرت فهذا دخل وذاك خرج.
ندمت اشد ندم ياليتني طلبت منزلي
زوج لم يجد الحل وهمه ارضاء والدته وعائلته اما ان اما فلايهم.
اخبرني بالحرف الواحد
ان لم يعجبك الوضع اهل بيتك ينتظرك
افكر بحمل اطفالي والرجوع لبيت الاهل
اين ساعيد حياتي واربي اطفالي
ومازاد الطين بلة ان تعود اخت زوجي للعيش معنا بعد وفاة. زوجها. اللهم لاشماتة
لكن لكم انت تتخيلوا. ...
هو حكم النساء
عجوز تجاوزت الثمانين لاكلمة لابنها امامها او يعتبو عاق في نظرها ونظر العائلة
هل من تساعد زوجها وتصبر معه تنال هذا الجزاء
هل من تكون نيته سليمة يذهب حقه في وقتنا
هل يجب على الكنة ان. تعيش استعمار ونحن في 2021
حتى السكن الخاص نحن في انتظاره كاي جزائري ذاقت به الحياة
لاحول ولاقوة الا بالله
فقط اطلب منكم الدعاء
فلاحل لمشاكلي عجزت واكاد اجن من التفكير
قبلت انا وياليتني لم اقبل
اعتقدت ان الامر سهل واني استطيع ان اعامل الجميع بقلب طيب وتمر السنوات وجدت نفسي خلالها اتجرع المشاكل بانواعها في عائلة. كبيرة انانية كل واحد يأتي ليقضي مصلحته.
اخوات يأتين للراحة والاستجمام. احفاد يقضون اعيادهم وعطلهم في هذا المنزل. اخوة.. زوجات الاخوة.. اولاد اخوال.. اولاد اعمام.. اقارب
.
جميعهم فرضوا علي انا الكنة التي يجب ان. تخدمهم. احيانا اشعر نفسي خادمة حتى علاقتي مع زوجي تأثرت فهذا دخل وذاك خرج.
ندمت اشد ندم ياليتني طلبت منزلي
زوج لم يجد الحل وهمه ارضاء والدته وعائلته اما ان اما فلايهم.
اخبرني بالحرف الواحد
ان لم يعجبك الوضع اهل بيتك ينتظرك
افكر بحمل اطفالي والرجوع لبيت الاهل
اين ساعيد حياتي واربي اطفالي
ومازاد الطين بلة ان تعود اخت زوجي للعيش معنا بعد وفاة. زوجها. اللهم لاشماتة
لكن لكم انت تتخيلوا. ...
هو حكم النساء
عجوز تجاوزت الثمانين لاكلمة لابنها امامها او يعتبو عاق في نظرها ونظر العائلة
هل من تساعد زوجها وتصبر معه تنال هذا الجزاء
هل من تكون نيته سليمة يذهب حقه في وقتنا
هل يجب على الكنة ان. تعيش استعمار ونحن في 2021
حتى السكن الخاص نحن في انتظاره كاي جزائري ذاقت به الحياة
لاحول ولاقوة الا بالله
فقط اطلب منكم الدعاء
فلاحل لمشاكلي عجزت واكاد اجن من التفكير