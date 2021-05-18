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قسم الأدب والثقافة
منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]
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لا تقنطوا من رحمة الله
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
أمس على 20:16
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
7,317
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
أمس على 20:16
#1
إلياس
:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,857
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أمس على 22:04
#2
بارك الله فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
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قسم الأدب والثقافة
منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]
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