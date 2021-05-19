يابنات الجزاير!

للمرأة الجزائرية

بشكل خاص.

مع احتراماتي لكامل النساء العربيات ونساء العالم باه متتغشوش مني يعني.







حبيت نهدر على الجزائرية متعددة الخدمات

كيما معروف علينا حنا الجزايريات نحبو نخدمو كلش فالدار

في رمضان وخارج رمضان...



نجيو

للمطلوع

قولولي برك شكون من الدول العربية يعجنو مطلوع ولاكسرة رخساس ولاخسيس كيما حنا؟

ممكن خاوتنا المغريبيات والتونسيات لانا نتشابهو في التقاليد والاكل

لكن منظنش يومي ياكلو الكسرة كيما حنا..

شكون لي تحط الڨصعة تاع لحطب... تخبز فيها..

شكون لمرا الشاطرةلي تخبز عشر خبزات في سخانة اوت قبل 12تاع النهار!!

آه يالراجل الجزايري تضل تقول نديها ڨاورية وهاذيك كون تقولها برك اخبزيلي تطيح تدوخ تتغاشى متفطنش شهر!

الميناج

الجزايرية مضروبة عالتسياق والفروطوار

منذ نعومة أظافرها ههه

كيفاه وهي منلي خلقت تسمع امها تقولها:نوضي ياطفلة تسيقي نتاجاتك راهم كملو خدمتهم الصباح نوضي ياعرة لبنات يالخايبة ههه



تنوض تضرب النشافة والفروطوار وتغني:بيدوني الازرق سر سعادتي ههههه

وتفوت للزربية تنشرها وتنفضها تقول باتمان.. تهز لمطارح.. بيد وحدة هههه ساعة من الوقت تلقى الدار تشعل

تنوع الاكل

عندك اختك.. امك.. زوجتك.. موسوعة تاع طبخ

لي تطلبها تجيك... محاجب.. طعام.. شربة.. عيش..لوبيا.. عدس.. بطاطا.. شخشوخة بانواعها.. ڨاطو.. كسرة بانواعها.... بن عمي وين تلقى خير منها!

تفوت للماعن تغسلهم تشكل بيهم بطيما نورمال!

الحلويات الجزائرية

دخلت الترند العالمي

نظرا للتنوع والاتقان

لامصدقتونيش شوفو اليوتيوب واراء الدول الاخرى فينا وخاصة اخوتنا المصريين.



تزيد تقري لولاد تقوم بروحها وراجلها عايلتها

وفي لخر تتزوج عليها ايها الزطشي المغوار ههههه

نقولها ونعاودها