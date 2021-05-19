مجرد راي 01

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 804
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
احد مؤشرات قوة الشخصية، أن يعتمد الفرد في حياتك على التخطيط، ويكون بحوزته دوما حل بديل "plan "b.
والا فلا معنى لوجود نعمة العقل.
فعبارات:
مصيري مربوط بكذا...وتحركي يعتمد فقط على كذا...هو كلام فارغ، ومبررات واهية تعكس الضعف والوهن والعجز.
والا فلا معنى لوجود نعمة العقل.
فعبارات:
مصيري مربوط بكذا...وتحركي يعتمد فقط على كذا...هو كلام فارغ، ومبررات واهية تعكس الضعف والوهن والعجز.