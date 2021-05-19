مجرد راي 01

احد مؤشرات قوة الشخصية، أن يعتمد الفرد في حياتك على التخطيط، ويكون بحوزته دوما حل بديل "plan "b.

والا فلا معنى لوجود نعمة العقل.

فعبارات:

مصيري مربوط بكذا...وتحركي يعتمد فقط على كذا...هو كلام فارغ، ومبررات واهية تعكس الضعف والوهن والعجز . ​