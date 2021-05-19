مجرد راي 01

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
804
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
احد مؤشرات قوة الشخصية، أن يعتمد الفرد في حياتك على التخطيط، ويكون بحوزته دوما حل بديل "plan "b.
والا فلا معنى لوجود نعمة العقل.
فعبارات:
مصيري مربوط بكذا...وتحركي يعتمد فقط على كذا...هو كلام فارغ، ومبررات واهية تعكس الضعف والوهن والعجز.
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
804
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
جميييييل اخي سعد
بارك الله فيك

فعلا حتى و ان لم تنجح الخطة أ يوجد بديل جاهز للنجاح
او للاستمرار او لتقليل الخسائر
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم اخي الامين محمد ...
للنّجاح أناس يقدّرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه،
لذا نقدّر مرمروك لهذا الموضوع، فأنتَ أهل للشّكر والتّقدير،
فوجب علينا تقديرك، فلك منّا كلّ الثّناء والتّقدير
 
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