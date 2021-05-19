عش حياتك بكل ثقة

قصة جميله يحكى ان رجلآ فقيرا كان يتمشى في طرقات المدينة فرأى جميع الناس تأكل اللحم فتحسر على نفسه وقرر الرجوع الى المنزل وعندما رجع الى منزله وجد زوجته قد حضرت المائده ولا يوجد عليها سوى الفول وتوجهت اليه قائلة له كل عام وأنت بخير يازوجي العزيز فرد ببرود وأنتـي بخير . فجلس الزوج وبدأ بالاكل وأخذ ياكل الفول ويرمي قشره من النافذه وهو يقول : لماذا كل الناس تأكل اللحم وانا أأكل الفول ...؟! فضاقت به الدنيا ونزل الفقير من منزله الى الشارع فرأى رجلآ كان يجلس تحت نافذة منزله يلملم في قشر الفول ثم يأكله ويقول الحمدلله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوه . فدمعت عينا الفقير وقال رضيت يــــــآرب . , || عش حيـأتك بكل ثقه لآن الله يعلم مالاتعلمه انت || , || ويخطط لك بأفضل صوره يراها لك || , , || أغمض عينيك عن كل ما يتعسها وقم بتربية قلبك على تحمل فقـــدان بعض الاشيآء التي تحبها لانك لا تعلم لماذا فقدتها ولكن الله يعلم || , ,|| لا ترفع رأســك من السجود وفي قلبــك شيئ لم تقله لله ||