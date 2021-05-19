عش حياتك بكل ثقة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
804
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قصة جميله يحكى ان رجلآ فقيرا كان يتمشى في طرقات المدينة فرأى جميع الناس تأكل اللحم فتحسر على نفسه وقرر الرجوع الى المنزل وعندما رجع الى منزله وجد زوجته قد حضرت المائده ولا يوجد عليها سوى الفول وتوجهت اليه قائلة له كل عام وأنت بخير يازوجي العزيز فرد ببرود وأنتـي بخير . فجلس الزوج وبدأ بالاكل وأخذ ياكل الفول ويرمي قشره من النافذه وهو يقول : لماذا كل الناس تأكل اللحم وانا أأكل الفول ...؟! فضاقت به الدنيا ونزل الفقير من منزله الى الشارع فرأى رجلآ كان يجلس تحت نافذة منزله يلملم في قشر الفول ثم يأكله ويقول الحمدلله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوه . فدمعت عينا الفقير وقال رضيت يــــــآرب . , || عش حيـأتك بكل ثقه لآن الله يعلم مالاتعلمه انت || , || ويخطط لك بأفضل صوره يراها لك || , , || أغمض عينيك عن كل ما يتعسها وقم بتربية قلبك على تحمل فقـــدان بعض الاشيآء التي تحبها لانك لا تعلم لماذا فقدتها ولكن الله يعلم || , ,|| لا ترفع رأســك من السجود وفي قلبــك شيئ لم تقله لله ||
 
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