السلام عليكم

عزيزي اللماوي اخا كنت او اختا

نتمنى تكون بخير ان شاء الله

اليوم جيت بموضوع شوي حساس نفتش ونقرعج شوي عليكم

ونتمنى ماتبخلونيش بردودكم وكل واحد يحكي قصتو يالوكان بتلميحات

كيما تعرفوا كل واحد فينا يغلط في هاد الدنيا وجل من لا يخطئ

غير ربي سبحانو ونعم بالله

بصح كي تغلط وتستعرف وتصحح غلطتك وماتعاودهاش تم صح تولي ناضج ووصلت مستوى كبير من الوعي

اليوم جيت بهاد الموضوع تحت عنوان

( ماتغلطش غلطتي )





عن نفسي درت ثقة عمياء في بعض الناس

وطعنوني في ظهري وكان الثمن غالي راني نخلص

نيتي خرجت فيا مي الحمد لله ربي كاين

حسبي الله ونعم الوكيل