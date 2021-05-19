" ماتغلطش غلطتي "

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,713
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
عزيزي اللماوي اخا كنت او اختا
نتمنى تكون بخير ان شاء الله
اليوم جيت بموضوع شوي حساس نفتش ونقرعج شوي عليكم
ونتمنى ماتبخلونيش بردودكم وكل واحد يحكي قصتو يالوكان بتلميحات
كيما تعرفوا كل واحد فينا يغلط في هاد الدنيا وجل من لا يخطئ
غير ربي سبحانو ونعم بالله
بصح كي تغلط وتستعرف وتصحح غلطتك وماتعاودهاش تم صح تولي ناضج ووصلت مستوى كبير من الوعي
اليوم جيت بهاد الموضوع تحت عنوان
( ماتغلطش غلطتي )


عن نفسي درت ثقة عمياء في بعض الناس
وطعنوني في ظهري وكان الثمن غالي راني نخلص
نيتي خرجت فيا مي الحمد لله ربي كاين
حسبي الله ونعم الوكيل

خويا العزيز اختي العزيزة
واش هي الغلطة اللي انت درتها في حياتك وتنصح اي واحد مايغلطهاش ؟


اتفضلوا اليكم الخــــــــــــــــط
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,713
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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يشرفني حضوركم خاوتي​
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,502
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اهلا خويا جليلو موضوع جديد و ممتاز

انا نوصيكم ما تغلطوش غلطتي و تتهلاو في اجسادكم و ما تعرضوهاش
للمشقة الزائدة و التعب و الارهاق او تعذيبها
في الصغر و في الشباب لأن الجسم راح يخليك تندم
ندما شديدا حينما يتعرض للمرض و ينتقم منك
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,713
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
اهلا خويا جليلو موضوع جديد و ممتاز

انا نوصيكم ما تغلطوش غلطتي و تتهلاو في اجسادكم و ما تعرضوهاش
للمشقة الزائدة و التعب و الارهاق او تعذيبها
في الصغر و في الشباب لأن الجسم راح يخليك تندم
ندما شديدا حينما يتعرض للمرض و ينتقم منك
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يقولك الصحة عدوة مولاها حتى خرجت هدرتهم صح
ياخويا تحيا الصحة ونعل بوها لاصونتي
الواحد لازم يتهلى في صحتو بسكو هاد الخطبة عطاهالوا سيدي ربي يتهلى فيها وكتر
نهار يلقى ربي يسقسيه علاه فورصيت عليها وخليت المرض ينهشها تم الجواب يبقى مبهم ؟؟
ومن هاد المنبر نقولك ربي يشافيك ويعافيك خويا العزيز ماتخافش هادا امر ربي
ولي يعزو ربي يبليه واعظم بلاء في الصحة
ونتمنى لجميع المرضى تاوعنا ومرضى المسلمين الشفاء العاجل طهور يارب

شكرا لتواجدك خيي
عساك بخير ودمت
 
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