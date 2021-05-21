لسنا في حاجة الى برلمان جديد.

جاتني فكرة شابة والله دير عليا تنجح سي الرئيسنحن نثق فيك سي الرئيس... لك سلطة التشريع.ما دمت قد قررت حل البرلمان ...اقدم لك فكرة رهيييبة لمشروع اقتصادي ينفع الشعب الجزائريبالاستغناء عن البرلمان الجزائري .... ولو مؤقتاً ..ونقوم باستثمار رواتبهم بشراء أبقار .و باعتبار أن عدد أعضاء البرلمان تقريبا 462 نائب .و أن راتب الواحد منهم تقريبا 350000 ديناروأن متوسط سعر البقرة الواحدة هو 350000 دينار على أقل تقدير ..يعني النائب = بقرة فالشهريعني فالشهر الواحد نشتري 462 بقرة .و بعد مرور سنة واحدة تصبح لدينا حوالي 5544 بقرة ..زائد الولاداتو سيصبح إنتاج الحليب 110880 لتر يوميا على اعتبار أن البقرة تنتج 20 لتر حليب يوميا..ولو استغنينا عن البرلمان لدورة واحدة (5 سنوات) فقط سيصبح لدينا 27720 بقرة .أما بالنسبة لكلفة أعلاف البقر وحظائرها وتبريدها .. فإن تكلفة موائد طعام النواب لثلاث وجبات تكفي لعلف الأبقاروأن كلفة السفر و الحمايات و العلاوات التي يوفرها البرلمان كفيلة بتغطية بقية نفقات البقر.وهذه الابقار ستتكاثر وستصبح الجزائر بفترة وجيزة من الدول التي تنافس هولندا والدنمارك في إنتاج الحليب ومشتقاته .سبحان الله حتى الصورة الأولى خير من الثانية .