شاب معتمر حاول اقتحام منبر الحرم المكي في صلاه الجمعه

ناصر dz

ناصر dz

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في واقعة مثيرة حاول أحد المعتمرين الصعود إلى منبر المسجد الحرام أثناء خطبة صلاة الجمعة أمس.
المصلون فوجئوا بأحد الأشخاص المعتمرين يندفع بكل قوة نحو المنبر فما كان من رجال الشرطة إلا أن أمسكوا به وطرحوه أرضا.
والتحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدّسة، بحسب “قناة العربية” كشفت ، أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر ‎الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، مواطن أربعيني، وكان يدّعي أنه المهدي المنتظر.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرّح أمس، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.

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