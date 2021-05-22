مجرد كلام

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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فالفيراج
الجنس
ذكر
إذا اكتشفت أن كل الأبواب مغلقة
وأن الرجاء لا أمل فيه
وأن من أتمنته سرا ذات يوما
أغلق ذالك الصندوق ورمى المفاتيح في سراديب النسيان،
هنا فقط أقول لك إن كرامتك أهم كثيراً من قلبك الجريح
حتى وإن غطت دماؤه سماء هذا الكون الفسيح
فلن يفيدك أن تنادي من لا يسمعك،
وأن تسكن بيتاً لم يعد يعرفك أحد فيه،
او لم يعد مرغوب فيك.
وأن تعيش على ذكرى انسان رحيلك بالنسبة له مجرد حدث
، فلا لا تفرط فيمن يشتريك.. ولا تشتري من باعك
احمل ماتبقى من كرامتك وغادر قاعة الانتضار .
فقطار الرحيل شارف على الانطلاق.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,894
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات مبدع سلمت يمناك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
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