إذا اكتشفت أن كل الأبواب مغلقة

وأن الرجاء لا أمل فيه

وأن من أتمنته سرا ذات يوما

أغلق ذالك الصندوق ورمى المفاتيح في سراديب النسيان،

هنا فقط أقول لك إن كرامتك أهم كثيراً من قلبك الجريح

حتى وإن غطت دماؤه سماء هذا الكون الفسيح

فلن يفيدك أن تنادي من لا يسمعك،

وأن تسكن بيتاً لم يعد يعرفك أحد فيه،

او لم يعد مرغوب فيك.

وأن تعيش على ذكرى انسان رحيلك بالنسبة له مجرد حدث

، فلا لا تفرط فيمن يشتريك.. ولا تشتري من باعك

احمل ماتبقى من كرامتك وغادر قاعة الانتضار .

فقطار الرحيل شارف على الانطلاق.