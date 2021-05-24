فيديو «تشارلى عضنى» يباع بملاين الدولارات

مقطع فيديو قصير، لا تتجاوز مدته الدقيقة، التقط لشقيقين لا يتجاوز عمرهما أصابع اليد الواحدة، يظهر خلاله الطفل الأصغر «تشارلى»، وهو يعض على أحد أصبع الشقيق الأكبر «هارى». والذى صرخ قائلًا: «أوه، تشارلى عضنى! هذا مؤلم حقًا يا تشارلي!».ولم يكن والدا «تشارلى» و«هارى» يعلمان أن المقطع الذى التقطاه لطفليهما بشكل عشوائى خلال 2007، سيحصل على كل تلك الشهرة التى نالها من حينها حتى اللحظة. إذ تخطى عدد مشاهدى المقطع حاجز 880 مليون شخص حول العالم.والتقط والدا الطفلين المقطع الذى يعرف عالميًا بـ «Charlie Bit my finger» من أجل إرساله إلى جدهما من خلال البريد الإلكترون، غير أن عدم تمكنهما من إرفاق الفيديو عبر البريد الإلكترونى دفعهما لرفعه على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وإرسال رابط المقطع للجد من أجل مشاهدته.وخلال فترة التباعد الاجتماعى شبه الكلى، الذى شهده معظم دول العالم، فى العام الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، استعاد الملايين حول العالم ذكرياتهم مع هذا المقطع، ما ساهم بشكل كبير فى مضاعفة عدد مشاهداته.وأعلنت أسرة «تشارلى» و«هارى»، اللذين يبلغان الآن عمر 17 و15 عامًا، عن إزالة مقطع الفيديو الخاص من YouTube وبيعه بالمزاد العلنى باعتباره رمز NFT غير قابل للاستبدال. ومن المتوقع أن تصل قيمة بيع الفيديو بالمزاد، الذى يعقد اليوم، لملايين الدولارات، بحسب ما أعلنت عنه العائلة، والتى أشارت إلى أنها ستمنح الفائز بالمزاد الفرصة لإنشاء محاكاة ساخرة خاصة به للفيديو مع هارى وتشارلى.