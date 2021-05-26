ما هو سر عدم تكرر سورة يوسف كغيرها من القصص؟







الجوابُالحكمة من تفرقة القصة الواحدة على سور القرآن خصوصًا أن قصة سيدنا يوسف جاءت في مكان واحد ولم تتكرر.بناءاً على سؤال طلبه كفار قريش من أهل الكتاب في المدينة أن يسألو الرسول أن أمر ليستبين أمره قالوا إسألوه عن أن هناك من ترك فلسطين وذهب إلى مصر لماذا ؟ ما هي قصتهم؟ فسألوه.قال سبحانه وتعالى (لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ (7)) و سمية ب سورة يوسفلأنها قصة يوسف مسألة عائلية لكن معظم الرسل كانت مسألة عقائد و هذه العقائد في عموم الشعوب تتكرر ما ذكر من التوحيد وعبادة الأصنام وهذه الأخلاق هذه تتكرر في الشعوب والمجتمعات فهذا شكل آخر بينما قصة يوسف هي قصة محددة، قصة عائلية أن إخوة يوسف حسدوا أخاهم لأنهم يشعرون أن أباهم آثر يوسف عليهم وصارت بشكل آخر وليست تتكرر >>>>>>>>>كم واحد صار عزيز مصر؟!الله تعالى أعلى و أعلمالمصدر كتاب (أسئلة بيانية في القرآن الكريم) الطبعة التانية ص 303-304 للدكتور فاضل صالح السامرائي