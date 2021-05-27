طغيان أنا ولي وعندي







قال ابن القيم رحمه الله: «وليحذر كل الحذر من طغيان " أنا "، " ولي "، " وعندي "، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس، وفرعون، وقارون، ف (أنَا خَيْرٌ مِنْهُ) لإبليس، و {لِى مُلْكُ مِصْرَ} لفرعون، و {إنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى} لقارون. وأحسنُ ما وضعت " أنا " في قول العبد: أنا العبد المذنب، المخطئ، المستغفر، المعترف ونحوه. " ولي "، في قوله: لي الذنب، ولي الجرم، ولي المسكنة، ولي الفقرُ والذل: " وعندي " في قوله: " اغفر لي جدي، وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي». زاد المعاد (2/434-435)





المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله