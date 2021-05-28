✍️ الكل مبتلى والله المستعان 😥

Bfatiha
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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بعد تصفحي لمعظم مواضيع عدة أقسام لاحظت ان الكل يطلب الدعاء بتفريج الحال وآخرون يستطردون في حكاية أحوالهم وانقلاب حياتهم واحيانا عدم رضا بالقضاء و القدر لنفسي وهؤلاء.
أقول والله الكل مبتلى في هذه الحياة الدنيا لانها دار امتحان ودار ابتلاء وفناء والدار الآخرة هي دارالخلود ودار البقاء والاستقرار أي أن الدنيا دار شقاء وتعب وهموم أوصي نفسي واياكم بالرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزع على قضاء الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فقط الدعاء و الاحتساب و للافادة أكثر هناك كتاب للشيخ عائض القرني "لا تحزن" فيه سلوى وافادة و أجر إن شاء الله .
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمـــــــــــــــــــــين