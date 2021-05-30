Bfatiha
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هل سمعتم عن فيتامين (ص) ؟
هو عبارة عن:
[صوم، صلاة، صدقة، صبر،صلة رحم، صِدق، صحبة صالحة،]
وهو من أهم الفيتامينات الّتي تغذينا روحياً!
كذلك هنالك دواء مفعوله اكيد
اسم الدواء:
لاتقلق بعد اليوم
مكوناته:
لاإله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين
طريقة استعماله:
من الأفضل ان تقراه وأنت ساجد .
مردوده السريع :
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين .
خواصه:
يتميز هذاالدواء بخواص مسكنه تبعث في النفس الطمأنينة والراحه وتطرد الخوف والحزن والقلق والتوتر العصبي ويدفع عنك سرطان الذنوب
وأورام المحرمات
وسيئ الأخلاق
دواعي الاستعمال :
يستعمل عند احساسك بالظلم والقهر والغم
ويعتصر قلبك من منغصات الحياة ومهازلها.
مدة العلاج :
مدى الحياه
لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ