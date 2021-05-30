هل سمعتم عن فيتامين (ص) ؟

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى






هل سمعتم عن فيتامين (ص) ؟

هو عبارة عن:
[صوم، صلاة، صدقة، صبر،صلة رحم، صِدق، صحبة صالحة،]

وهو من أهم الفيتامينات الّتي تغذينا روحياً!
كذلك هنالك دواء مفعوله اكيد

اسم الدواء:
لاتقلق بعد اليوم

مكوناته:
لاإله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين

طريقة استعماله:
من الأفضل ان تقراه وأنت ساجد .

مردوده السريع :
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين .

خواصه:
يتميز هذاالدواء بخواص مسكنه تبعث في النفس الطمأنينة والراحه وتطرد الخوف والحزن والقلق والتوتر العصبي ويدفع عنك سرطان الذنوب
وأورام المحرمات
وسيئ الأخلاق

دواعي الاستعمال :
يستعمل عند احساسك بالظلم والقهر والغم
ويعتصر قلبك من منغصات الحياة ومهازلها.

مدة العلاج :
مدى الحياه
لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

 
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