✍️ هنالك ثلاثة انواع من الفوز يوم القيامة ذكرت في القرآن الكريم 📔

Bfatiha
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هنالك ثلاثة انواع من الفوز يوم القيامة ذكرت في القرآن الكريم :-
١- الفوز المبين
٢- الفوز الكبير
٣- الفوز العظيم
فما الفرق بين أنواع الفوز يوم القيامة ؟
الجوابُ
١- الفوز المبين : الفوز المبين ورد في شيئين صرف العذاب والإدخال في رحمته فقط في موطنين (قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) الأنعام) صرف العذاب، (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) الجاثية) ما ذكر جنة، قال رحمته.إذن مجرد صرف العذاب هذا فوز، و ليس التصريح بدخول الجنة، و لا شكَّ أن إدخال الجنة أعلى من من مجرَّد صرف العداب.
٢- الفوز الكبير : الكبير ذكر مرة واحدة في آية واحدة فقط، قال تعالي
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) البروج)
فذكر أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار .
٣- والنوع الثالث هو الفوز العظيم : أما الوصف بأنه عظيم، فإنه يزيد على ذالك في الجزاء إما بذكر الخلود، أو إدخال الجنة، مع ذكر المساكن الطيبة، و نحو ذالك.
قال تعالى ( قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) المائدة)
فقد زاد علي آية البروج أنهم خالدون أبداً.
قال تعالى (وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) التوبة)
قال تعالى (رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)) غافر
فقد ذكر إدخال الجنة مع الآباء و الأزواج و الذريات
فالواصفُ بالعظمة أعلاهم، ثم الوصف بالكبير، ثم بأنه مبين
اللهم يا رحيم ياودود ياذا العرش المجيد إني أسألك الفوز العظيم لي ولكم ولوالدينا ومن له حق علينا ولأحبتنا وللمسلمين والمسلمات الذين اتبعوا نهج المصطفى عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام
أكرمنا الله وإياكم بالفوز العظيم
المصدر فاضل صالح السامرائي