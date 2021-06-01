النصح للإخوان



عن محمد بن سيرين رحمه الله قال : "ظُلْمًا لِأَخِيكَ أَنْ تَذْكُرَ فِيهِ أَسْوَأَ مَا تَعْلَمُ مِنْهُ ، وَتَكْتُمَ خَيْرَهُ" الزهد لوكيع (456).

قال ابن القيم رحمه الله: "لا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكلِّ قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة.

فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ والناظر بعين المحبة عكسه، وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق". مفتاح دار السعادة (٣٩٧).



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله