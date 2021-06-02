اكتشاف 6 علامات من الملح الغذائي بدون "اليود" أو بكمية غير مطابقة في الاسواق

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من مخاطر محتملة مرتبطة باستعمال منتجات من الملح الغذائي بدون "اليود"، وجاء التحذير بخصوص اكتشاف ست علامات من هذا المنتج بكمية غير مطابقة في الأسواق، ضمن مراسلة أرسلتها المنظمة المهتمة بحماية المستهلك في الجزائر إلى مديريات التجارة عبر التراب الوطني، تحثها بإعادة التحاليل وسحب فوري للمنتوج بناء على معطيات معنى وصلت إلى المنظمة حول أخطار تسويق هذا الملح الغذائي وما قد يشكله من أضرار بالغة الخطورة على صحة المستهلك.



وطالبت منظمة حماية المستهلك، الاي لم تعط مزيدا من التفاصيل عن المهاجر التي قد تنجم استهلاك هذا المنتج، بحملة وطنية لتطهير السوق الوطنية من المنتوج، مكتفية بالتحذير أنه قد يؤدى الى عواقب صحية وخيمة.



وأكدت المنظمة أنها حريصة على متابعة هذا المعدن الغذائي وتسويقه وإصرارها على وجوب تنقية السوق الوطنية منه بشكل سريع، لافتة إلى أنها تتابع بأهمية الملف وأنها تتحفظ على ذكر العلامات الست غير مطابقة للاستهلاك، بحجة أن التحاليل تم إجراءها في مخابر غير حكومية.



وأشارت ذات المنظمة في بلاغها، إلى أن عدم المرور على المنابر المتخصصة الحكومية، يبقى مشكلا قائما منذ سنوات، مطالبة بالعودة إلى مخابر عمومية معتمدة تسمح بإجراء تحاليل دقيقة ونزيهة تظهر هوية كل منتوج صلاحيته و صحة استهلاكه واستعماله من عدمه وأي مخاطر محتملة بعد استهلاكه.