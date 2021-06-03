معلومات منوعه

السلام عليكم



اهلا فيكم بمنوعات معلوماتيه خفيفه



من كل بحر قطره



ومن كل علم معلومه



اي معلومه قديمه او جديده



مدهشه او عاديه



دينيه .. ثقافيه .. طبيه .. علميه .. تاريخيه .. فلكيه



مال واعمال .. فاشن ومكياج .. موضه وفساتين





الشروط :



مفيده



مختصره



شامله



خواطر ممنوع



اشعار ممنوع





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اتحفونا بما في جعبتكم







تسمّى سورة الفاتحة بعدّة أسماء منها أمّ الكتاب، والسبع المثاني، وأمّ القرآن.



ــ أطلق على مدينة الدوحة هذا الاسم؛ لأنّها بنيت على خليج من البحر على شكل الدائرة.



ــ ينمو ظفر الإصبع الأوسط أسرع من نمو الأظافر الأخرى، كما أنّ نمو أظفر الإبهام هو أبطؤها.



ــ تنام الزرافة في اليوم الواحد تسع دقائق فقط، مقسّمة على ثلاث مراحل، وذلك بسبب طول رقبتها.



ــ أيّام الأسبوع قديماً كان يساوي عشرة أيّام عند شعب المصريون والفرنسيون القدماء، وكان يساوي ثمانية أيّام عند الشعب الروماني، أمّا عند بعض الأمم كان يساوي أربعة أيّام، أمّا اليوم هي سبعة أيام.



ــ يوجد في الجسم البشري مئتينن وستّ قطع عظمية.



ــ يسمّى القرآن الكريم عدّة مسميات منها المصحف، والكتاب، والفرقان، والذكر.



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