معلومات منوعه

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,012
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم

اهلا فيكم بمنوعات معلوماتيه خفيفه

من كل بحر قطره

ومن كل علم معلومه

اي معلومه قديمه او جديده

مدهشه او عاديه

دينيه .. ثقافيه .. طبيه .. علميه .. تاريخيه .. فلكيه

مال واعمال .. فاشن ومكياج .. موضه وفساتين


الشروط :

مفيده

مختصره

شامله

خواطر ممنوع

اشعار ممنوع


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اتحفونا بما في جعبتكم



تسمّى سورة الفاتحة بعدّة أسماء منها أمّ الكتاب، والسبع المثاني، وأمّ القرآن.

ــ أطلق على مدينة الدوحة هذا الاسم؛ لأنّها بنيت على خليج من البحر على شكل الدائرة.

ــ ينمو ظفر الإصبع الأوسط أسرع من نمو الأظافر الأخرى، كما أنّ نمو أظفر الإبهام هو أبطؤها.

ــ تنام الزرافة في اليوم الواحد تسع دقائق فقط، مقسّمة على ثلاث مراحل، وذلك بسبب طول رقبتها.

ــ أيّام الأسبوع قديماً كان يساوي عشرة أيّام عند شعب المصريون والفرنسيون القدماء، وكان يساوي ثمانية أيّام عند الشعب الروماني، أمّا عند بعض الأمم كان يساوي أربعة أيّام، أمّا اليوم هي سبعة أيام.

ــ يوجد في الجسم البشري مئتينن وستّ قطع عظمية.

ــ يسمّى القرآن الكريم عدّة مسميات منها المصحف، والكتاب، والفرقان، والذكر.

 
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