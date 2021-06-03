مطعم الشلالات المدهش في الفلبين بالصور

ناصر dz
:: عضو بارز ::
من الطبيعي أن تسعى المطاعم لجذب زبائنها بطرق مختلفة، لكن لعل أغرب هذه الطرق هو أن تقدم لهم الطعام تحت شلال مياه جاري!:
فتخيل أن هذا المشهد المدهش هو مطعم حقيقي يوجد في الفلبين!
تستطيع في هذا المطعم تناول وجبات فلبينية شهية بينما يمر الماء المنعش بين قدميك وأنت تسمع هدير مياه الشلال، وإن لم يكفيك ذلك تستطيع الاستمتاع بالوقوف تحت مياه الشلال للحصول على تدليك طبيعي من المياه المنهمرة!
يتم تشجيع الزبائن على خلع أحذيتهم والحصول على أقرب مكان للشلال ليستمتعوا بالمنظر الرائع مع وجبة الطعام، ويمكن للزبائن أيضاً الاستحمام بمياه الشلالات بعد تناول الطعام!
ولتكون الطاولات مناسبة لهذا الوضع تم صناعتها من خشب البامبو المقاوم للتآكل مما يطيل عمر الخشب ويجعله مناسباً لهذا الوضع الاستثنائي.
فتخيل أن هذا المشهد المدهش هو مطعم حقيقي يوجد في الفلبين!
تستطيع في هذا المطعم تناول وجبات فلبينية شهية بينما يمر الماء المنعش بين قدميك وأنت تسمع هدير مياه الشلال، وإن لم يكفيك ذلك تستطيع الاستمتاع بالوقوف تحت مياه الشلال للحصول على تدليك طبيعي من المياه المنهمرة!
يتم تشجيع الزبائن على خلع أحذيتهم والحصول على أقرب مكان للشلال ليستمتعوا بالمنظر الرائع مع وجبة الطعام، ويمكن للزبائن أيضاً الاستحمام بمياه الشلالات بعد تناول الطعام!
ولتكون الطاولات مناسبة لهذا الوضع تم صناعتها من خشب البامبو المقاوم للتآكل مما يطيل عمر الخشب ويجعله مناسباً لهذا الوضع الاستثنائي.