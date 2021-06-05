من ترك الصلاة والصيام تهاونا ثم هداه الله فهل يقضي الصلوات والصيام السابقة؟ العلامة الدكتور صالح الفوزان



السؤال:

من ترك الصلاة متهاوناً ثم هداه الله فهل يقضي الصلوات السابقة؟ وكذلك هل الحكم ينطبق في صيام رمضان إذا تركه؟

الجَوَابُ:

صيام رمضان إذا تركه فقط ترك الصيام يقضيه بلا شك، ما يسقط عنه، لكن في الصلاة إن تركها متعمداً لتركها، فهذا عند المحققين يكفر الكفر الأكبر،

فيتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل،

لأنه دخل في الإسلام من جديد، أما عند الجمهور الذين يقولون:

أنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة، فهذا يقضي الصلاة عندهم، إذا تاب يقضي الصلاة التي تركها، نعم.



العلامة الدكتور صالح الفوزان ​