أيها الزوالي رواح ندبر عليك

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم
ايها الشعب العظيم
الزوالي و فحل اللي يموت بالجوع
و ما يطبطبش على الجار و يقولوا يرحم والديك بعثلي
خبزة مطلوع راهي الكوشة مبلعة
راهي السادسة بعد العصر
و راني وحداني في البيت
انا من الناس اللي يموت بالجوع و ما يطيبش حاجة
المهم عييت نتلوة بالجوع
لكن نداء البطن كان اقوى من اي مقاومة
و فعلا الحاجة ام و اب الاختراع و التفكير
لما اشتد بي الجوع لقيت تدبيرة
راح نسميها
سوندويتش الفقاقير
كي تكون عيان من القلب و ماكش قادر تطيب حتى حاجة
رواح لهاذ التدبيرة
جربها و ردلي الخبر
روح للكوزينة
جبد خبزة مطلوع
لكن يجب ان تختار المطلوع اللي يتفتح و ليس الملتسق
و اختر اجمل خبزة من المجموعة اللي عندك
يعني تقدر تقول خبزة تشبه اختي المجرمة
@ليليا مرام ماعيش خبزة يابسة كيما خويا@sami44
كيما اللي في الصورة
اقسم الخبزة على النص و افتح بين الطبقيتين بهدوء
باش ما تثقبش الخبزة
بعدما تفتح نص الخبزة حطها فوق الطاولة
و روح للفريجيدار
اكيد مانيش على هذا
راني على هذا
و الموجود في كل بيت جزايري
افتح الفريجيدار و حوس على
هاذ القوطي
راني سهلت عليك اي نوع الحارة الجارة لا يهم
ارفد مغرف مليحة و طلي بيها هذاك نص
الخبزة اللي حكينا عليه من قبيل
طلي مليح
و حط كاس ما بارد و بصحتك
سوندويتش الفقاقير
مع الشيف الامين
ههههههه
بصحتكم
و انتوما ماهي تدبيراتكم المضادة للفقر
@@
ايها الشعب العظيم
الزوالي و فحل اللي يموت بالجوع
و ما يطبطبش على الجار و يقولوا يرحم والديك بعثلي
خبزة مطلوع راهي الكوشة مبلعة
راهي السادسة بعد العصر
و راني وحداني في البيت
انا من الناس اللي يموت بالجوع و ما يطيبش حاجة
المهم عييت نتلوة بالجوع
لكن نداء البطن كان اقوى من اي مقاومة
و فعلا الحاجة ام و اب الاختراع و التفكير
لما اشتد بي الجوع لقيت تدبيرة
راح نسميها
سوندويتش الفقاقير
كي تكون عيان من القلب و ماكش قادر تطيب حتى حاجة
رواح لهاذ التدبيرة
جربها و ردلي الخبر
روح للكوزينة
جبد خبزة مطلوع
لكن يجب ان تختار المطلوع اللي يتفتح و ليس الملتسق
و اختر اجمل خبزة من المجموعة اللي عندك
يعني تقدر تقول خبزة تشبه اختي المجرمة
@ليليا مرام ماعيش خبزة يابسة كيما خويا@sami44
كيما اللي في الصورة
اقسم الخبزة على النص و افتح بين الطبقيتين بهدوء
باش ما تثقبش الخبزة
بعدما تفتح نص الخبزة حطها فوق الطاولة
و روح للفريجيدار
اكيد مانيش على هذا
راني على هذا
و الموجود في كل بيت جزايري
افتح الفريجيدار و حوس على
هاذ القوطي
راني سهلت عليك اي نوع الحارة الجارة لا يهم
ارفد مغرف مليحة و طلي بيها هذاك نص
الخبزة اللي حكينا عليه من قبيل
طلي مليح
و حط كاس ما بارد و بصحتك
سوندويتش الفقاقير
مع الشيف الامين
ههههههه
بصحتكم
و انتوما ماهي تدبيراتكم المضادة للفقر
@@