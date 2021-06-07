أيها الزوالي رواح ندبر عليك

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,528
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
ايها الشعب العظيم
الزوالي و فحل اللي يموت بالجوع
و ما يطبطبش على الجار و يقولوا يرحم والديك بعثلي
خبزة مطلوع راهي الكوشة مبلعة

راهي السادسة بعد العصر
و راني وحداني في البيت

انا من الناس اللي يموت بالجوع و ما يطيبش حاجة

المهم عييت نتلوة بالجوع
لكن نداء البطن كان اقوى من اي مقاومة

و فعلا الحاجة ام و اب الاختراع و التفكير

لما اشتد بي الجوع لقيت تدبيرة
راح نسميها
سوندويتش الفقاقير

كي تكون عيان من القلب و ماكش قادر تطيب حتى حاجة
رواح لهاذ التدبيرة
جربها و ردلي الخبر

روح للكوزينة
جبد خبزة مطلوع
لكن يجب ان تختار المطلوع اللي يتفتح و ليس الملتسق
و اختر اجمل خبزة من المجموعة اللي عندك
يعني تقدر تقول خبزة تشبه اختي المجرمة
@ليليا مرام ماعيش خبزة يابسة كيما خويا@sami44
كيما اللي في الصورة
images.jpg

اقسم الخبزة على النص و افتح بين الطبقيتين بهدوء
باش ما تثقبش الخبزة
بعدما تفتح نص الخبزة حطها فوق الطاولة
و روح للفريجيدار
اكيد مانيش على هذا
images.jpg

راني على هذا
و الموجود في كل بيت جزايري
download.jpg

افتح الفريجيدار و حوس على
هاذ القوطي
hqdefault.jpg

راني سهلت عليك اي نوع الحارة الجارة لا يهم

ارفد مغرف مليحة و طلي بيها هذاك نص
الخبزة اللي حكينا عليه من قبيل

طلي مليح
و حط كاس ما بارد و بصحتك

سوندويتش الفقاقير
مع الشيف الامين
ههههههه
بصحتكم

و انتوما ماهي تدبيراتكم المضادة للفقر

@@​
 
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