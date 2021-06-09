العرضة_في_المناسبات_والأعراس

خاوتي كيراكم ان شاء الله تكونوا قاع بخير

ارواحوا اليوم نقصروا شوي نبدلوا الروتين

كيما تعرفوا قاع كي يجي الصيف تكثر فيه المناسبات والأفراح والاعراس بين العائلات

هايوا وهاد المناسبات يكثر فيها اللوم عند هادوك الناس لي ماتعرضهمش من أقارب أو جيران أو أصدقاء

ويضربولك تشنيفة طويلة وعريضة ويشدهالك الى يوم يبعثون



بصح كاينة حاجة كاينة لي من كثرة الضغط ينسى حتى اقرب الناس ليه مي علاش يزعفوا والله مافهمت

ياااناااس علاه نلوموا الناس في المناسبات يلا ماعرضوكش عندهم ووبلاك يكونوا " #عرضوك " من قبل ونتا مالبيتش ديك العرضة مارحتلهمش ؟

شفتها بزاااف عندنا سواء عند الرجال ولا عند النسا راهم كيف كيف قاع يلوموا

آسكو تحس بالشفقة من هاداك اللي عنده مناسبة وتحسن عونه إذاماعرضكش ؟

شكون هوما الناس الأولى بالعرضة ؟

وما رأيك في هاداك اللي #تعرضه ويتهرب منك ومايجيش ؟ هاد العرب كيما دير معاهم ماتسلك

وواش رايكم في هاداك اللي ينتقد طريقة عرضتك قدام الناس ؟ ​