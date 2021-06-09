إحصاء 6 أصناف من الطيور بسد بوكردان

سجلت المحافظة الوطنية للساحل بتيبازة، 6 أصناف من الطيور تتواجد بسد بوكردان ببلدية سيدي أعمر بذات الولاية، وذلك خلال عملية إحصاء الطيور التي قامت بها للموسم الثاني على التوالي، الخميس المنصرم، رفقة محافظة وقسيمة الغابات للولاية ومختصين خبراء في الميدان.



وتم تسجيل تواجد طيور من صنف البط ذو العنق الأخضر مع صغاره و الذي شكل عدده الأغلبية من طيور السد، الغطاس المتوج، النسر، النورس، أبو مغزل، البلشوم، وذلك من خلال الاعتماد على وسائل من معدات تقنية وأخرى بيداغوجية مكونة من منضارين، آلة تصوير عالية الجودة وتيليسكوب ودليل للتعريف بالطيور المائية.



كما سجلت مصالح المحافظة، الانخفاض الرهيب لمنسوب السد لدرجة موت الأسماك به وبقائها هياكل عظمية على ضفته، مما يستدعي التحلي بحسب بيان ذات الهيئة، بسلوك الإقتصاد في استهلاك الماء وعدم هدره خاصة وفصل الصيف على الأبواب.