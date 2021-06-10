رسالة إلى إمام المسجد ...

بسم الله الرحمن الرحيم​

الحمد لله الذي يصطفي من عباده لنفع المسلمين من يشاء ، والصلاة على والسلام خير من أمّ العباد وأرشدهم ، وبعد / .أخي الكريم الإمام المبارك ..يامن نُحبه في الله ، وندعو له في ظهر الغيب ..يامن بوأه الله المكانة السامقة ، والمنزلة الرفيعة ..هذه وصايا أبثها إليك - وأنّا مثلك إمام - ولكنّي رأيت أنّ واجب النصيحة يحتّمها عليّ :اجتهد ان تكون قدوة صالحة لجماعة مسجدك بالمحافظة على الصلوات والالتزام بها التزاماً تاماً - خصوصاً صلاتي الفجر والعصر - فنصحك وتوجيهك يقلّ أثره عندما تختّل عندك قضية القدوة .كن أحسن النّاس خُلقاً ، وأجملهم لفظا ، وآدبهم تعاملاً ، فقد حوى صدرك كتاب ربك ، وقدرُك أن تكون إماماً لجماعة مسجد حيك ، فاقدر هذه المنزلة حق قدرها .كن قريباً من المصلين عندك ، فتعود مريضهم ، وتتفقد غائبهم ، وتواسي مبتلاهم ، وتعين محتاجهم ، وتشفع لمضطرهم .احرص على تعلّم أحكام الإمامة ، فهي واجبة في حقك ، فتحتاج أنت معرفة الأحكام لتقوم بالإمامة على أكمل وجه وأتمّه .اجتهد في حفظ كتاب الله ، فهو أرفع لك في المنزلة ، وأعلى لك في الدرجة - وهو يسير بإذن الله مع العزيمة - ويعينك حفظك لقراءة آيات المناسبات ، وإصابة السُّنةّ كقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر ، فإن عجزت ، فزد في حفظك قدر استطاعتك .نوّع في اختيارك للآيات في الصلوات الجهرية ، فهو أدعى لحضور قلبك ، وقلوب المأمومين .اجتهد أن تكون قراءتك موافقة للسُّنّة ، متغنياً بكتاب الله ، حاضراً القلب فيه ، فالقرآن مؤثر في من استمع له ، وإتقانّك وتغنيك ، وجمال صوتك أدعى لحضور قلوب المستعمين ، والآثار في تجميل الصوت والتغني به لا تخفى على شريف علمك ، وأيقن أن تلاوتك الخاشعة للآيات هي من أعظم المواعظ .احرص على تعليم المسلمين أحكام دينهم بالقراءة عليهم من كتب أهل العلم الثقات ، وضعْ جدولاً مناسباً لهم - وهذا التعليم من الأمانة الملقاة على عاتقك - وهذه إشارات في التعليم :لا تُكثر دروسك ، بل تخيّر لهم بعض الأيام في الأسبوع حتى لا يَملّوا .اجتهد أن يكون درسك قصيراً مرّكزاً يخرجون منه بفائدة معلومة .نوّع دروسك مابين الموعظة ، وتعليم الأحكام ، وبيان الآداب ونحوها .اجتهد في تحضير درسك تزدد علماً ، وتفيد إخوانك .احرص على التعليم في المناسبات كأحكام الصيام في رمضان ، وأحكام الحج في موسم الحج ، وأحكام العيدين ، وفضل صوم عاشوراء في وقته ... وهكذا .أخيراً / اجتهد في الدعاء بأن ينفعك اللهُ وينفع بك ، وكن مخلِصاً في إمامتك وتعليمك مراقباً قلبك ، وأيقن بأثرك .