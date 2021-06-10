رسالة إلى إمام المسجد ...

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم​

الحمد لله الذي يصطفي من عباده لنفع المسلمين من يشاء ، والصلاة على والسلام خير من أمّ العباد وأرشدهم ، وبعد / .

✍ أخي الكريم الإمام المبارك ..
يامن نُحبه في الله ، وندعو له في ظهر الغيب ..
يامن بوأه الله المكانة السامقة ، والمنزلة الرفيعة ..

هذه وصايا أبثها إليك - وأنّا مثلك إمام - ولكنّي رأيت أنّ واجب النصيحة يحتّمها عليّ :

⚡ اجتهد ان تكون قدوة صالحة لجماعة مسجدك بالمحافظة على الصلوات والالتزام بها التزاماً تاماً - خصوصاً صلاتي الفجر والعصر - فنصحك وتوجيهك يقلّ أثره عندما تختّل عندك قضية القدوة .

⚡ كن أحسن النّاس خُلقاً ، وأجملهم لفظا ، وآدبهم تعاملاً ، فقد حوى صدرك كتاب ربك ، وقدرُك أن تكون إماماً لجماعة مسجد حيك ، فاقدر هذه المنزلة حق قدرها .

⚡ كن قريباً من المصلين عندك ، فتعود مريضهم ، وتتفقد غائبهم ، وتواسي مبتلاهم ، وتعين محتاجهم ، وتشفع لمضطرهم .

⚡ احرص على تعلّم أحكام الإمامة ، فهي واجبة في حقك ، فتحتاج أنت معرفة الأحكام لتقوم بالإمامة على أكمل وجه وأتمّه .

⚡ اجتهد في حفظ كتاب الله ، فهو أرفع لك في المنزلة ، وأعلى لك في الدرجة - وهو يسير بإذن الله مع العزيمة - ويعينك حفظك لقراءة آيات المناسبات ، وإصابة السُّنةّ كقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر ، فإن عجزت ، فزد في حفظك قدر استطاعتك .

⚡ نوّع في اختيارك للآيات في الصلوات الجهرية ، فهو أدعى لحضور قلبك ، وقلوب المأمومين .

⚡ اجتهد أن تكون قراءتك موافقة للسُّنّة ، متغنياً بكتاب الله ، حاضراً القلب فيه ، فالقرآن مؤثر في من استمع له ، وإتقانّك وتغنيك ، وجمال صوتك أدعى لحضور قلوب المستعمين ، والآثار في تجميل الصوت والتغني به لا تخفى على شريف علمك ، وأيقن أن تلاوتك الخاشعة للآيات هي من أعظم المواعظ .

⚡ احرص على تعليم المسلمين أحكام دينهم بالقراءة عليهم من كتب أهل العلم الثقات ، وضعْ جدولاً مناسباً لهم - وهذا التعليم من الأمانة الملقاة على عاتقك - وهذه إشارات في التعليم :
🌱 لا تُكثر دروسك ، بل تخيّر لهم بعض الأيام في الأسبوع حتى لا يَملّوا .
🌱 اجتهد أن يكون درسك قصيراً مرّكزاً يخرجون منه بفائدة معلومة .
🌱 نوّع دروسك مابين الموعظة ، وتعليم الأحكام ، وبيان الآداب ونحوها .
🌱 اجتهد في تحضير درسك تزدد علماً ، وتفيد إخوانك .
🌱 احرص على التعليم في المناسبات كأحكام الصيام في رمضان ، وأحكام الحج في موسم الحج ، وأحكام العيدين ، وفضل صوم عاشوراء في وقته ... وهكذا .

🌿 أخيراً / اجتهد في الدعاء بأن ينفعك اللهُ وينفع بك ، وكن مخلِصاً في إمامتك وتعليمك مراقباً قلبك ، وأيقن بأثرك .
 
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