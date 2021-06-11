أنا و الزومبي😨😨😨

sanaya
:: عضو متألق ::
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خترة الميسيو الكريم كان يتفرج فيلم خيالي و رعب كالعادة
انا منتبعش هاذ النوع من الافلام النوم ميجينيش و رجليا من الخوف نولي منحسش بيهم
انا ني نغسل الماعن و نقضي الشغل جاية رايحة حتى نفوت نلقى اللقطة حبست في مشهد تاع امرأة واقفة من الوراء و وجهها مش باين
ايا قتله:
عجباتك قاع هكذا ساعتين ونتا غايس
قالي اصبري حتى تدور وتشوفيها مليح شحال شابة...
المهم أنا امنت خليت شغلي و وقفت نستنى ...
وفجأة تدور المرأة
هي في الحقيقة تخوف اكثر من هاذي، جيت طالعة لفوق عيطتله:
ماعليش تجي معايا منيش حابة نطلع وحدي
نجي معاك
روحي روحي لسانك الطويل هذاك يجي معاك
قاتلك ارواح معايا
انا منتبعش هاذ النوع من الافلام النوم ميجينيش و رجليا من الخوف نولي منحسش بيهم
انا ني نغسل الماعن و نقضي الشغل جاية رايحة حتى نفوت نلقى اللقطة حبست في مشهد تاع امرأة واقفة من الوراء و وجهها مش باين
ايا قتله:
عجباتك قاع هكذا ساعتين ونتا غايس
قالي اصبري حتى تدور وتشوفيها مليح شحال شابة...
المهم أنا امنت خليت شغلي و وقفت نستنى ...
وفجأة تدور المرأة
هي في الحقيقة تخوف اكثر من هاذي، جيت طالعة لفوق عيطتله:
ماعليش تجي معايا منيش حابة نطلع وحدي
نجي معاك
روحي روحي لسانك الطويل هذاك يجي معاك
قاتلك ارواح معايا