أنا و الزومبي😨😨😨

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,308
النقاط
991
العمر
30
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
خترة الميسيو الكريم كان يتفرج فيلم خيالي و رعب كالعادة 😒😒
انا منتبعش هاذ النوع من الافلام النوم ميجينيش و رجليا من الخوف نولي منحسش بيهم😂😂😂😂
انا ني نغسل الماعن و نقضي الشغل جاية رايحة حتى نفوت نلقى اللقطة حبست في مشهد تاع امرأة واقفة من الوراء و وجهها مش باين 😈😈😈
ايا قتله:
عجباتك قاع هكذا ساعتين ونتا غايس😒😒😒
قالي اصبري حتى تدور وتشوفيها مليح شحال شابة...
المهم أنا امنت خليت شغلي و وقفت نستنى ...
وفجأة تدور المرأة😱😱😱😱
3910736503.jpg
هي في الحقيقة تخوف اكثر من هاذي، جيت طالعة لفوق عيطتله:
ماعليش تجي معايا منيش حابة نطلع وحدي😢😢😢
نجي معاك😒😒😒😉
روحي روحي لسانك الطويل هذاك يجي معاك
قاتلك ارواح معايا😂😂😂😂
 
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