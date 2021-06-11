أنا و الزومبي😨😨😨

خترة الميسيو الكريم كان يتفرج فيلم خيالي و رعب كالعادةانا منتبعش هاذ النوع من الافلام النوم ميجينيش و رجليا من الخوف نولي منحسش بيهمانا ني نغسل الماعن و نقضي الشغل جاية رايحة حتى نفوت نلقى اللقطة حبست في مشهد تاع امرأة واقفة من الوراء و وجهها مش باينايا قتله:عجباتك قاع هكذا ساعتين ونتا غايسقالي اصبري حتى تدور وتشوفيها مليح شحال شابة...المهم أنا امنت خليت شغلي و وقفت نستنى ...وفجأة تدور المرأةهي في الحقيقة تخوف اكثر من هاذي، جيت طالعة لفوق عيطتله:ماعليش تجي معايا منيش حابة نطلع وحدينجي معاكروحي روحي لسانك الطويل هذاك يجي معاكقاتلك ارواح معايا