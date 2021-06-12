ما أجمل أن تقضي حياتك في طاعة الله عز وجلما أجمل أن تتقي الله في السر والعلنما أجمل أن تعيش الحياة بكل حب وسعادة وأن تحب الخير للناسما أجمل الحياة حينما تكون في طاعة الله عز وجل وفي مساعدة الناسما أجمل أن تجد صديق صالح وزوجة صالحة في الحياةما أجمل أن تسامح الناس حينما يخطئون في حقك وتعتذر لمن أخطأت في حقهما أجمل التفائل في الحياة والعمل والبعد عن اليأسما أجمل أن تعيش الحياة بقلب صافي ونفس صافية وعقل كبير وبلسان صدقما أجمل أن تلتزم الصمت والإستماع للآخرين وإحترام فكرهمما أجمل حسن الظن بالآخرين وإفتراض حسن النية في كلامهمما أجمل البعد عن الجدال والمشاحنات التي لا تثمر عن شيئما أجمل البعد عن الكسل والمعاصيما أجمل أن لا ترد علي كلام الأحمق والسفيه وتتركه وحدهما أجمل أن يسود الحب بين الناس والخير والسعادة