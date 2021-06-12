Bfatiha
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 ماي 2021
- المشاركات
- 85
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
ما أجمل أن تقضي حياتك في طاعة الله عز وجل
ما أجمل أن تتقي الله في السر والعلن
ما أجمل أن تعيش الحياة بكل حب وسعادة وأن تحب الخير للناس
ما أجمل الحياة حينما تكون في طاعة الله عز وجل وفي مساعدة الناس
ما أجمل أن تجد صديق صالح وزوجة صالحة في الحياة
ما أجمل أن تسامح الناس حينما يخطئون في حقك وتعتذر لمن أخطأت في حقه
ما أجمل التفائل في الحياة والعمل والبعد عن اليأس
ما أجمل أن تعيش الحياة بقلب صافي ونفس صافية وعقل كبير وبلسان صدق
ما أجمل أن تلتزم الصمت والإستماع للآخرين وإحترام فكرهم
ما أجمل حسن الظن بالآخرين وإفتراض حسن النية في كلامهم
ما أجمل البعد عن الجدال والمشاحنات التي لا تثمر عن شيئ
ما أجمل البعد عن الكسل والمعاصي
ما أجمل أن لا ترد علي كلام الأحمق والسفيه وتتركه وحده
ما أجمل أن يسود الحب بين الناس والخير والسعادة