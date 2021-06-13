الصمت فن لا يعرفه كل الناس

بسم الله الرحمن الرحيم







الصمت فن فإذا أتقنته ...اصبحت مبدعا في كلامك..



صمتي .. لا يعني رضاي ..!وصبري .. لا يعني عجزي ..!وابتسامتي .. لا تعني قبولي ..!وطلبي .. لا يعني حاجتي ..!وغيابي .. لا



يعني غفلتي ..!وعودتي .. لا تعني وجودي ..!



وحذري .. لا يعني خوفي ..!



وسؤالي .. لا يعني جهلي ..!



وخطئي .. لا يعني غبائي ..!



.............. معظمها جسور .. أعبرها لأصل إلى القمه



حينمآ يتحدث الصمت .. تنطلقُ الهمسآتُ بلآ توقف ..



نشعر بالحروف تخترق كل الجدرآن بهدوء وتستقر في القلب



حينمآ يتحدثُ الصمت .. تنطلقُ العبآرآت بدون صخب .

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تدآعبُ الروح الجسد .. وتنعشُ قلوباً قد أرهقتهآ الحيآة



عندما......... يتحدث الصمت تستقر الكلمة العذبة باذان من لا يستحقها

الصمت...

عندما يتطلع قلب رضيع لبسمة الغد يتحدث الصمت ...



عندما يفرش لنا ربيع الذكريات الجميلة يتحدث الصمت..

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عندما نستجدي قصص الطفولة يتحدث الصمت...



عندما ندمع لوداع حبيب يتحدث الصمت ...



... لستُ كـ ذاك .. ولا اشبه هدا .. وليس لي صَلَّه بهؤلاء الَرجال ..لا ادَعْيّ الملائكية ولا امدح نفسي وإميزَهَا عَنْ غيري... أَنَا فَقَطْ...



. مختلف وحسب



ليس ذنبي أن العقول " صغيرة أمام فهمي "



وليس ذنبي أن " فهمي صعب "



كل ما أدركه أن لي قناعاتي التي لا تقبل القسمة على 2



ولا تقبل " الجزر والمد "



ولا تقبل أن تكون مشابهة ل "قناعات " الآخرين



أحياناً أُجبر نفسي على تصغيّر عقلي



..وتظاهري بالغباء ..



لـيس لـ"( ضعف شخصيّتي )



~ وإنما ~

...رأفـةً بمن هم لا يصلون



لـ تفكيري



انْ سألتَ أحدهُـمَ بِ لُطفْ وَ قابلتكَ الإجابة خلآفَ ما توقعتَ ، فلآ تُطِيْلُ الحديثَا



فقط أدِرْ ظهـركَ و دعَ الكلآبَ تنبـحُ ، فَلآ وجودَ لشخصٍ مستحقٌ لأنْ تهينْ نفسك لأجلْ التوضيحِ لـه





اتهموني



بالغرور لصمتي....اتهموني بالضعف لصمتي.....اتهموني بالخبث لصمتي.....اتهموني بالغباء لصمتي.



..... اتهموني بالامبالاه لصمتي......اتهموني اتهموني اتهموني لكن علمني كبريائي أن أذل من أمامي بسكوتي..بنظراتي..بإبتسامتي



بدون أن أتكلم أو أنطق بحرف فصمتي قادر علي...تعذيبهم​

لست من اولئك الذين يعشقون التحدث عن انفسهم ولكني على ثقه كامله ... ان كل من رحل عن حياتي ... هو الخاسر