شارات مرور ولكن انسانية

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,135
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
×?°×?° قـــف ×?°×?°

قف مع نفسك أيها الإنسان وأسألها أين هي الآن وفي أي وقت تقف ..
وعلى ماذا تتكئ وتعتمد ..
هل أوليتها إهتمامك ورعايتك أم تركتها سدى دون رقيب ولا عتيد .

|--*¨®¨*--| ممنــوع الإستـــداره |--*¨®¨*--|


انطلق في طريقك إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح
ولا ترجع إلى الوراء وتنتكس بعد الهداية , بل أسال الله
التوبة والثبات وحسن الاستقامة وردد دائماً
( اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك )


.|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛| ممنــوع الدخــول |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|


لا تدخل في أي عمل لا تأمن عواقبه ..
ولا تقتحم نفسك في أي مشروع يحول بينك وبين سعادتك الروحية والنفسية ,
ولا تخطو بقدميك في منزلقات الهوى والنفس


~*¤ô§ô¤*~ أمامــك دوار ~*¤ô§ô¤*~

الأيام تدور وتمضي السنين ..
فأحرص على استغلال وقتك في الخيرات والطاعات والقرب إلى
رب الأرض والسماوات


.×?°×?° إنتبــه ×?°×?°


إنتبـه .. فحبائل الشيطان كثيرة , ومكره ومكيدة , فحصن نفسك
بالدعاء والذكر , واعلم أن الدنيا ساعة فأجعلها طاعة,
وكن فيها من الفائزين .

|--*¨®¨*--| مكان الإتصــال |--*¨®¨*--|

تذكر الصلاة .. فالصلاة صلة مع الخالق .
فكن دائم الإتصال مع الله عزوجل في الرخاء والشدة
في الصحة والمرض .. وفي الحضر والسفر .. وفي
العسر واليسر .

|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|قـف أمامــك إشــارة |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|


قف قبل البدء بأي عمل , وأسال نفسك .. هل هذا العمل
يرضي الله عزوجل ؟
وهل هو خالصاً لله عزوجل ؟؟
أم للبشر نصيب من حركاتك وسكناتك؟؟

×?°×?° أمامك طريــق ضيــق ×?°×?°


أنتبـه! .. أمامك طريق ضيق , لا يسع إلا لشخص واحد بكفنه
فأسأل الله أن تكون ممن يوسع مقامهم وتغسل خطاياهم ويتوب عليهم,
وأستعذ بالله من الظلمة والضيق ومالها واعمل لذلك
الضيق حتى يوسعه الله لك .

|--*¨®¨*--| اتجــاه إجبــاري |--*¨®¨*--|

إذا واجهتك الصعاب والعقاب فانحرف عنها وأكمل طريقك ,
ولا تكن سبباً في تعاستك وآلامك ..
أوجد لها الحلول ولكن لا تدعها تؤثر على مجرى حياتك​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top