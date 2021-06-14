شارات مرور ولكن انسانية

إلياس
:: أستاذ::
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- 24 ديسمبر 2011
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- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
×?°×?° قـــف ×?°×?°
قف مع نفسك أيها الإنسان وأسألها أين هي الآن وفي أي وقت تقف ..
وعلى ماذا تتكئ وتعتمد ..
هل أوليتها إهتمامك ورعايتك أم تركتها سدى دون رقيب ولا عتيد .
|--*¨®¨*--| ممنــوع الإستـــداره |--*¨®¨*--|
انطلق في طريقك إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح
ولا ترجع إلى الوراء وتنتكس بعد الهداية , بل أسال الله
التوبة والثبات وحسن الاستقامة وردد دائماً
( اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك )
.|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛| ممنــوع الدخــول |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|
لا تدخل في أي عمل لا تأمن عواقبه ..
ولا تقتحم نفسك في أي مشروع يحول بينك وبين سعادتك الروحية والنفسية ,
ولا تخطو بقدميك في منزلقات الهوى والنفس
~*¤ô§ô¤*~ أمامــك دوار ~*¤ô§ô¤*~
الأيام تدور وتمضي السنين ..
فأحرص على استغلال وقتك في الخيرات والطاعات والقرب إلى
رب الأرض والسماوات
.×?°×?° إنتبــه ×?°×?°
إنتبـه .. فحبائل الشيطان كثيرة , ومكره ومكيدة , فحصن نفسك
بالدعاء والذكر , واعلم أن الدنيا ساعة فأجعلها طاعة,
وكن فيها من الفائزين .
|--*¨®¨*--| مكان الإتصــال |--*¨®¨*--|
تذكر الصلاة .. فالصلاة صلة مع الخالق .
فكن دائم الإتصال مع الله عزوجل في الرخاء والشدة
في الصحة والمرض .. وفي الحضر والسفر .. وفي
العسر واليسر .
|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|قـف أمامــك إشــارة |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|
قف قبل البدء بأي عمل , وأسال نفسك .. هل هذا العمل
يرضي الله عزوجل ؟
وهل هو خالصاً لله عزوجل ؟؟
أم للبشر نصيب من حركاتك وسكناتك؟؟
×?°×?° أمامك طريــق ضيــق ×?°×?°
أنتبـه! .. أمامك طريق ضيق , لا يسع إلا لشخص واحد بكفنه
فأسأل الله أن تكون ممن يوسع مقامهم وتغسل خطاياهم ويتوب عليهم,
وأستعذ بالله من الظلمة والضيق ومالها واعمل لذلك
الضيق حتى يوسعه الله لك .
|--*¨®¨*--| اتجــاه إجبــاري |--*¨®¨*--|
إذا واجهتك الصعاب والعقاب فانحرف عنها وأكمل طريقك ,
ولا تكن سبباً في تعاستك وآلامك ..
أوجد لها الحلول ولكن لا تدعها تؤثر على مجرى حياتك
قف مع نفسك أيها الإنسان وأسألها أين هي الآن وفي أي وقت تقف ..
وعلى ماذا تتكئ وتعتمد ..
هل أوليتها إهتمامك ورعايتك أم تركتها سدى دون رقيب ولا عتيد .
|--*¨®¨*--| ممنــوع الإستـــداره |--*¨®¨*--|
انطلق في طريقك إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح
ولا ترجع إلى الوراء وتنتكس بعد الهداية , بل أسال الله
التوبة والثبات وحسن الاستقامة وردد دائماً
( اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك )
.|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛| ممنــوع الدخــول |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|
لا تدخل في أي عمل لا تأمن عواقبه ..
ولا تقتحم نفسك في أي مشروع يحول بينك وبين سعادتك الروحية والنفسية ,
ولا تخطو بقدميك في منزلقات الهوى والنفس
~*¤ô§ô¤*~ أمامــك دوار ~*¤ô§ô¤*~
الأيام تدور وتمضي السنين ..
فأحرص على استغلال وقتك في الخيرات والطاعات والقرب إلى
رب الأرض والسماوات
.×?°×?° إنتبــه ×?°×?°
إنتبـه .. فحبائل الشيطان كثيرة , ومكره ومكيدة , فحصن نفسك
بالدعاء والذكر , واعلم أن الدنيا ساعة فأجعلها طاعة,
وكن فيها من الفائزين .
|--*¨®¨*--| مكان الإتصــال |--*¨®¨*--|
تذكر الصلاة .. فالصلاة صلة مع الخالق .
فكن دائم الإتصال مع الله عزوجل في الرخاء والشدة
في الصحة والمرض .. وفي الحضر والسفر .. وفي
العسر واليسر .
|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|قـف أمامــك إشــارة |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|
قف قبل البدء بأي عمل , وأسال نفسك .. هل هذا العمل
يرضي الله عزوجل ؟
وهل هو خالصاً لله عزوجل ؟؟
أم للبشر نصيب من حركاتك وسكناتك؟؟
×?°×?° أمامك طريــق ضيــق ×?°×?°
أنتبـه! .. أمامك طريق ضيق , لا يسع إلا لشخص واحد بكفنه
فأسأل الله أن تكون ممن يوسع مقامهم وتغسل خطاياهم ويتوب عليهم,
وأستعذ بالله من الظلمة والضيق ومالها واعمل لذلك
الضيق حتى يوسعه الله لك .
|--*¨®¨*--| اتجــاه إجبــاري |--*¨®¨*--|
إذا واجهتك الصعاب والعقاب فانحرف عنها وأكمل طريقك ,
ولا تكن سبباً في تعاستك وآلامك ..
أوجد لها الحلول ولكن لا تدعها تؤثر على مجرى حياتك