شارات مرور ولكن انسانية

×?°×?° قـــف ×?°×?°



قف مع نفسك أيها الإنسان وأسألها أين هي الآن وفي أي وقت تقف ..

وعلى ماذا تتكئ وتعتمد ..

هل أوليتها إهتمامك ورعايتك أم تركتها سدى دون رقيب ولا عتيد .



|--*¨®¨*--| ممنــوع الإستـــداره |--*¨®¨*--|





انطلق في طريقك إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح

ولا ترجع إلى الوراء وتنتكس بعد الهداية , بل أسال الله

التوبة والثبات وحسن الاستقامة وردد دائماً

( اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك )





.|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛| ممنــوع الدخــول |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|





لا تدخل في أي عمل لا تأمن عواقبه ..

ولا تقتحم نفسك في أي مشروع يحول بينك وبين سعادتك الروحية والنفسية ,

ولا تخطو بقدميك في منزلقات الهوى والنفس





~*¤ô§ô¤*~ أمامــك دوار ~*¤ô§ô¤*~



الأيام تدور وتمضي السنين ..

فأحرص على استغلال وقتك في الخيرات والطاعات والقرب إلى

رب الأرض والسماوات





.×?°×?° إنتبــه ×?°×?°





إنتبـه .. فحبائل الشيطان كثيرة , ومكره ومكيدة , فحصن نفسك

بالدعاء والذكر , واعلم أن الدنيا ساعة فأجعلها طاعة,

وكن فيها من الفائزين .



|--*¨®¨*--| مكان الإتصــال |--*¨®¨*--|



تذكر الصلاة .. فالصلاة صلة مع الخالق .

فكن دائم الإتصال مع الله عزوجل في الرخاء والشدة

في الصحة والمرض .. وفي الحضر والسفر .. وفي

العسر واليسر .



|؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|قـف أمامــك إشــارة |؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛|





قف قبل البدء بأي عمل , وأسال نفسك .. هل هذا العمل

يرضي الله عزوجل ؟

وهل هو خالصاً لله عزوجل ؟؟

أم للبشر نصيب من حركاتك وسكناتك؟؟



×?°×?° أمامك طريــق ضيــق ×?°×?°





أنتبـه! .. أمامك طريق ضيق , لا يسع إلا لشخص واحد بكفنه

فأسأل الله أن تكون ممن يوسع مقامهم وتغسل خطاياهم ويتوب عليهم,

وأستعذ بالله من الظلمة والضيق ومالها واعمل لذلك

الضيق حتى يوسعه الله لك .



|--*¨®¨*--| اتجــاه إجبــاري |--*¨®¨*--|



إذا واجهتك الصعاب والعقاب فانحرف عنها وأكمل طريقك ,

ولا تكن سبباً في تعاستك وآلامك ..

أوجد لها الحلول ولكن لا تدعها تؤثر على مجرى حياتك​