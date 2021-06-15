الشيخ إبراهيم بن مبارك بو بشيت

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
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- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الاسم : إبراهيم بن مبارك إبراهيم بوبشيت
مؤهلاته العلمية:
4ـ مفاتيح السعادة الأسرية 5ـ القيادة الإدارية من خلال قصة يوسف عليه السلام
المؤلفات :
1/ الغرور أسباب و مظاهر وعلاج . 2/ الأسباب المعينة للاستيقاظ لصلاة الفجر.
3/ كيف تقضي الإجازة . 4/ الخلاف أنواعه وأحكامه ( في طريق النور )
5/علو الهمة في طلب العلم . 6/ العاكفون (الاعتكاف آداب وأحكام )
7/ رسالة إلى معلم . 8/ وقريبا إن شاء الله تخرج بعض الكتب والمطويان .
عدد من الإصدارات الصوتية :
1ـ شواطئ التائبين 2ـ أسرار السحر 3 ـ الحب الزائف . 4ـ الحب الرائع .
5 ـ غبار الغفلة
6ـ العماد بين الأسى والتأسي . . 7ـ المرأة المميزة . 8ـ قصص مميزة . 9ـ شجاعة تائب .
10ـ الواعظ الصامت . 11ـ سكب العبرات . 12 ـ بطولات رائعة .
13ـ جدد إيمانك
14ـ ذنوب الخلوات . 15ـ عجائب المخلوقات 16ـ الحرب المعلنة
17ـ نيران الشهوات 18ـ اعترافات صائم 19ـ قريبا(صفاء القلوب)
مؤهلاته العلمية:
- بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1417 هـ
- ماجستير من الجامعة العالمية الإسلامية بعنوان ( طرق إصلاح النفس ) الثقافة الإسلامية
- دكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية بعنوان ( الخلاف أنواعه وأحكامه) الثقافة الإسلامية
- إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب الإحساء الطرف .
- إيجازه في القراءة والإقراء برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية .
- حاصل على تزكيات علمية من جمع من أهل العلم الكبار.
- حاصل على دورة في ( فن الإدارة الصفية ) 1421 هـ
- دورة في ( فن التعامل مع المراهقين ) 1423 هـ
- مشارك في القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والعالمية .
- مشارك في الجوائز الدولية كجائزة دبي للقرآن الكريم وجائزة رأس الخيمة بدولة الإمارات .
- مستشار أسري في مركز التنمية الأسرية بالإحساء .
- كاتب في بعض المجلات الإسلامية والصحف اليومية .
- مشارك في بعض المؤتمرات العالمية في الداخل والخارج .
- مشارك في توعية الحجاج مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .
- عضو دعوة متعاون في مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة
- عضو دعوة في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بدولة قطر
- مقدم عدة دورات تدريبية منها:
4ـ مفاتيح السعادة الأسرية 5ـ القيادة الإدارية من خلال قصة يوسف عليه السلام
المؤلفات :
1/ الغرور أسباب و مظاهر وعلاج . 2/ الأسباب المعينة للاستيقاظ لصلاة الفجر.
3/ كيف تقضي الإجازة . 4/ الخلاف أنواعه وأحكامه ( في طريق النور )
5/علو الهمة في طلب العلم . 6/ العاكفون (الاعتكاف آداب وأحكام )
7/ رسالة إلى معلم . 8/ وقريبا إن شاء الله تخرج بعض الكتب والمطويان .
عدد من الإصدارات الصوتية :
1ـ شواطئ التائبين 2ـ أسرار السحر 3 ـ الحب الزائف . 4ـ الحب الرائع .
5 ـ غبار الغفلة
6ـ العماد بين الأسى والتأسي . . 7ـ المرأة المميزة . 8ـ قصص مميزة . 9ـ شجاعة تائب .
10ـ الواعظ الصامت . 11ـ سكب العبرات . 12 ـ بطولات رائعة .
13ـ جدد إيمانك
14ـ ذنوب الخلوات . 15ـ عجائب المخلوقات 16ـ الحرب المعلنة
17ـ نيران الشهوات 18ـ اعترافات صائم 19ـ قريبا(صفاء القلوب)