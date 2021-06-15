الشيخ إبراهيم بن مبارك بو بشيت

بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1417 هـ

ماجستير من الجامعة العالمية الإسلامية بعنوان ( طرق إصلاح النفس ) الثقافة الإسلامية

دكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية بعنوان ( الخلاف أنواعه وأحكامه) الثقافة الإسلامية

إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب الإحساء الطرف .

إيجازه في القراءة والإقراء برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية .

حاصل على تزكيات علمية من جمع من أهل العلم الكبار.

حاصل على دورة في ( فن الإدارة الصفية ) 1421 هـ

دورة في ( فن التعامل مع المراهقين ) 1423 هـ

مشارك في القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والعالمية .

مشارك في الجوائز الدولية كجائزة دبي للقرآن الكريم وجائزة رأس الخيمة بدولة الإمارات .

مستشار أسري في مركز التنمية الأسرية بالإحساء .

كاتب في بعض المجلات الإسلامية والصحف اليومية .

مشارك في بعض المؤتمرات العالمية في الداخل والخارج .

مشارك في توعية الحجاج مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .

عضو دعوة متعاون في مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة

عضو دعوة في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بدولة قطر

مقدم عدة دورات تدريبية منها:

: إبراهيم بن مبارك إبراهيم بوبشيت1ـ دورة الإمام الناجح 2ـ دورة أخطاؤنا في علاج الأخطاء 3ـ دورة الدعوة الفردية في الحج4ـ مفاتيح السعادة الأسرية 5ـ القيادة الإدارية من خلال قصة يوسف عليه السلام1/ الغرور أسباب و مظاهر وعلاج . 2/ الأسباب المعينة للاستيقاظ لصلاة الفجر.3/ كيف تقضي الإجازة . 4/ الخلاف أنواعه وأحكامه ( في طريق النور )5/علو الهمة في طلب العلم . 6/ العاكفون (الاعتكاف آداب وأحكام )7/ رسالة إلى معلم . 8/ وقريبا إن شاء الله تخرج بعض الكتب والمطويان .1ـ شواطئ التائبين 2ـ أسرار السحر 3 ـ الحب الزائف . 4ـ الحب الرائع .5 ـ غبار الغفلة6ـ العماد بين الأسى والتأسي . . 7ـ المرأة المميزة . 8ـ قصص مميزة . 9ـ شجاعة تائب .10ـ الواعظ الصامت . 11ـ سكب العبرات . 12 ـ بطولات رائعة .13ـ جدد إيمانك14ـ ذنوب الخلوات . 15ـ عجائب المخلوقات 16ـ الحرب المعلنة17ـ نيران الشهوات 18ـ اعترافات صائم 19ـ قريبا(صفاء القلوب)