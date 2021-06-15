الشيخ إبراهيم بن مبارك بو بشيت

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,165
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الاسم : إبراهيم بن مبارك إبراهيم بوبشيت

مؤهلاته العلمية:

  • بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1417 هـ
  • ماجستير من الجامعة العالمية الإسلامية بعنوان ( طرق إصلاح النفس ) الثقافة الإسلامية
  • دكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية بعنوان ( الخلاف أنواعه وأحكامه) الثقافة الإسلامية
أعماله:

  • إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب الإحساء الطرف .
  • إيجازه في القراءة والإقراء برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية .
  • حاصل على تزكيات علمية من جمع من أهل العلم الكبار.
  • حاصل على دورة في ( فن الإدارة الصفية ) 1421 هـ
  • دورة في ( فن التعامل مع المراهقين ) 1423 هـ
  • مشارك في القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والعالمية .
  • مشارك في الجوائز الدولية كجائزة دبي للقرآن الكريم وجائزة رأس الخيمة بدولة الإمارات .
  • مستشار أسري في مركز التنمية الأسرية بالإحساء .
  • كاتب في بعض المجلات الإسلامية والصحف اليومية .
  • مشارك في بعض المؤتمرات العالمية في الداخل والخارج .
  • مشارك في توعية الحجاج مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .
  • عضو دعوة متعاون في مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة
  • عضو دعوة في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بدولة قطر
  • مقدم عدة دورات تدريبية منها:
1ـ دورة الإمام الناجح 2ـ دورة أخطاؤنا في علاج الأخطاء 3ـ دورة الدعوة الفردية في الحج

4ـ مفاتيح السعادة الأسرية 5ـ القيادة الإدارية من خلال قصة يوسف عليه السلام

المؤلفات :

1/ الغرور أسباب و مظاهر وعلاج . 2/ الأسباب المعينة للاستيقاظ لصلاة الفجر.

3/ كيف تقضي الإجازة . 4/ الخلاف أنواعه وأحكامه ( في طريق النور )

5/علو الهمة في طلب العلم . 6/ العاكفون (الاعتكاف آداب وأحكام )

7/ رسالة إلى معلم . 8/ وقريبا إن شاء الله تخرج بعض الكتب والمطويان .

عدد من الإصدارات الصوتية :

1ـ شواطئ التائبين 2ـ أسرار السحر 3 ـ الحب الزائف . 4ـ الحب الرائع .

5 ـ غبار الغفلة

6ـ العماد بين الأسى والتأسي . . 7ـ المرأة المميزة . 8ـ قصص مميزة . 9ـ شجاعة تائب .

10ـ الواعظ الصامت . 11ـ سكب العبرات . 12 ـ بطولات رائعة .

13ـ جدد إيمانك

14ـ ذنوب الخلوات . 15ـ عجائب المخلوقات 16ـ الحرب المعلنة

17ـ نيران الشهوات 18ـ اعترافات صائم 19ـ قريبا(صفاء القلوب)
 
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