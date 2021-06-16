اسراء هشام
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مع مرور الوقت، ومع الاهتمام بتخريج تفسيرات مُحكمة صلبة للنص القرآني، بغض النظر عن المعاني الكامنة فيه، ظهرت الحاجة المُلحّة لمناقشة تلك القضايا، ومن هنا نجد أن شمس الدين القرطبي في القرن السابع من الهجرة، قد قام في تفسيره “الجامع لأحكام القرآن” بالردّ على السؤال حقيقة الشيطان الذي وجه إلى الشعبي بقوله “إن إبليس قد ادخل فرجَه في فرج نفسه، فباض خمس بيضات، فهذا أصل ذريّت الشيطان أو “إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً، وفي اليسرى فرجاً، فهو ينكح هذا بهذا، فيخرج له كل يوم عشر بيضات، يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة…”.