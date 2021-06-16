من هو الشيطان

حظيت فكرةُ الشرّ المطلق، بمكانة هامّة في الثقافات الإنسانيّة على مرّ العصور،،فالشيطان بوصفه رمزاً للشرِّ الأكبر، كان دائم الحضور في المخيّلة الجمعيّة وفي الأساطير والقصص الخرافيّة القديمة. والثقافةُ العربيّة الإسلاميّة، أفردتْ للشيطان مساحات واسعة، في مؤلّفاتها ومصنّفاتها، للحديث عن أسمائه وأسماء زوجاته وأبنائه، لتتشكّل مع الوقت، ما يشبه القصة الكاملة للشيطان ، ولتحتلّ تلك القصّة مكاناً مهمّاً في الميثولوجيا الإسلاميّة. وما هى الاسماء التى اطلقت عليه ؟