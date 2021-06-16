من هو الشيطان

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اسراء هشام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 جوان 2021
المشاركات
7
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محل الإقامة
القاهره
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أنثى
حظيت فكرةُ الشرّ المطلق، بمكانة هامّة في الثقافات الإنسانيّة على مرّ العصور، من هو الشيطان ،فالشيطان بوصفه رمزاً للشرِّ الأكبر، كان دائم الحضور في المخيّلة الجمعيّة وفي الأساطير والقصص الخرافيّة القديمة. والثقافةُ العربيّة الإسلاميّة، أفردتْ للشيطان مساحات واسعة، في مؤلّفاتها ومصنّفاتها، للحديث عن أسمائه وأسماء زوجاته وأبنائه، لتتشكّل مع الوقت، ما يشبه القصة الكاملة للشيطان ، ولتحتلّ تلك القصّة مكاناً مهمّاً في الميثولوجيا الإسلاميّة. وما هى الاسماء التى اطلقت عليه ؟
 
Bfatiha

Bfatiha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ماي 2021
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99
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محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي إضافة علي الوضوع القيم

ليس مهم الاسماء التى اطلقت عليه لكن يوجد كتاب إسمه ابواب الشيطان لمؤلفه ابو الفتوح عبد العزيز الشاذلي ، كتاب مهم جدا و هو لتحذير المسلم من الابواب التي ياتيه منها الشيطان الرجيم .


 
ا

اسراء هشام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 جوان 2021
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
القاهره
الجنس
أنثى
قال بسمة القلوب:
في الحقيقة ما جاوبتيش على السؤال المطروح!!!
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السلام عليكم
تم طرح إجابة السؤال في اللينك المرفق مع الموضوع
ولكم جزيل الشكر و الاحترام
 
ا

اسراء هشام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 جوان 2021
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
القاهره
الجنس
أنثى
قال Bfatiha:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي إضافة علي الوضوع القيم

ليس مهم الاسماء التى اطلقت عليه لكن يوجد كتاب إسمه ابواب الشيطان لمؤلفه ابو الفتوح عبد العزيز الشاذلي ، كتاب مهم جدا و هو لتحذير المسلم من الابواب التي ياتيه منها الشيطان الرجيم .
إضغط للتوسيع...


جزاكي الله كل خير يارب
 
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