سنن النبي صلى الله عليها ناسها بعض الناس

التسوك وقراءة آخر أل عمران عند القيام من النوم



عن ابن عباس قال ( بت عند خالتي ميمونـة ، فقام النبي



من الليل ، فتسوك ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة



آل عمران ثم قام فتوضأ .... الحديث . متفق عليه

الفوائد



استحباب التسوك عند القيام من نوم الليل وقد جاء



في حديث حذيفة قال : كان رسول الله إذا قام من الليل



يشوص فاه بالسواك



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استحباب قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران



عند القيام من النوم



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ينبغي على المسلم أن يحرص على تطبيق مثل هذه السنن



التي قليل من يعمل بها



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سنــة مهجـــــــورة عند الكـثــيــر



عن كعب بن مالك قال : كان رسول الله إذا قدم من سفر بدأ



بالمسجد فصـــــلى فـــيـــه ركعــتــين------------------



1_ في هذا الحديث أنه يسن للمسافر صلاة ركعتين عند رجوعه



من سفـــره



2 _ يجوز أن يصلي هذه الصلاة في أي مسجد من بلده



3_ قال الشيخ ابن عثيمين : وما أظــن أحداً من الناس اليوم إلا



قليلاً يستعمل هذه السنـة ، وهذا لجهل الناس بهذا وإلا فهذا سهل



والحمــد لله



4 _ ينبغي على المسلم أن يحرص على تطبيق السنن وخاصـــة مثل



هذه السنــة التي هجـــرت عند كثير من الناس





سـنــيــة الصـــلاة إلى ستــــرة



قال رسول الله : ليستتــر أحدكم ولو بسهــم



وعن نافع : أن النبي كان تركز له الحربة فيصلي إليها



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1_ يستحب للمسلم أن يصلي إلى ستــرة .



2_ انه لا ينبغي التفريط بالسترة لأن النبي واظب عليها .



3 - أنه يسن وضع السترة ولو كان الشخص يصلي في غرفة لوحده



4 - السترة سنة للرجل والمرأة .



5_ أن الكثير من النساء تتهاون بالصلاة إلى سترة في بيتها .



6_ يجوز أن تكون السترة سهما أو جدارا أو سريرا او طاولة .



اللهم وفقنا للعمل بسنتك .





سنة مهجورة أجرها كبير - قتل الوزغ



عن أبي هريرة قال قال رسول الله : من قتل وزغة في أول



ضربة كتب له مائة حسنة ، وفي الثانية سبعين



حسنة . رواه مسلم .



الفوائد :



1- في الحديث الحث على قتل الوزغ .



2- الأجر الكبير لمن قتل الوزغ حيث يكتب له إن قتله



من أول ضربة : 100 حسنة ، وفي الضربة الثانية



70 حسنة .



3- السبب في أن قتله فيه أجر كبير : لأنه كان ينفخ النار



على إبراهيـــم ، ولأنه من المؤذيــات .



4- لا فرق بين أن يقتله بعصا أو بحجر أو بيده .





سنــة مهجــورة في الأمة : 8



كتابة الوصيـــة



عن ابن عمر . قال : قال رسول الله : ما حق امرىء مسلم يبيت



ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه .



رواه البخاري ومسلم .



الفوائد :



1- يسن للمسلم أن يكتب وصيتـه .



2- هذه السنــة مهجــورة عند أكثر الناس .



3- ابن عمر لما سمع النبي يقول ذلك ، كتب وصيته .



4- والوصية سنة ، لكن أحيانا تكون واجبـة ؟ ؟ متى ؟؟



تكون واجبــة :



إذا كان على الإنسان ديون أو حقوق للناس ، فهنا يجب عليه



أن يكتب وصيته وأن يكتب هذه الحقوق التي عليه حتى



لا تضيع حقوق الناس .



فاحرص أخي المسلم على كتابة وصيتك ، وكتابة ما عليك



من حقوق للناس ، قبل هجوم هاذم اللذات ومفرق الجماعــات







سنة مهجورة : تبشير المسلم بما يسره



يسن تبشير المسلم بكل أمر يســـــره ويفرحـــه



قال تعالى : {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ }الصافات101



وقال تعالى : وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ }الذاريات28



وقال تعالى : {يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً }مريم7



وفي توبة كعب قال : قام إليّ طلحة فهنأني وصافحني



فإدخال السرور على المسلم أمر محبوب للشرع وفيه



دحر وإغاظـــة للشيطـــان





ينبغي على المسلم أن يحرص على تطبيق مثل هذه السنن



التي قليل من يعمل بها



من علامات محبة النبي اتباعه في أقواله وأفعـاله



أن العلم النافع هو ما كان مقرونا بالعمل ، فيا أخوه وأخوات



أنت الآن علمت هذه السنة ، فطبقها واحرص عليها​