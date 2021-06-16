اسراء هشام
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- إنضم
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الصخور المتحركة والتي تعرف أيضا بالصخور المنزلقة هي من عجائب وغرائب الظواهر الجيولوجية حيرت العلماء لمدة تزيد عن قرن ومؤخراً فقط جرى حل اللغز، وهي تحدث في منطقة ما وهي بحيرة جافة واقعة في جبال بانامنت في وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. قد تزن بعض هذه الصخور أكثر من وزن انسان أو 320 كيلوغرام وتتحرك عبر تلك المنطقة مخلفة مسارات عميقة (عرضها 30 سنتمتر وعمقها 2.5 سنتمتر) دون وجود آثار للبشر أو الحيوانات تدل على السبب في تحركها ، وعملية الحركة تلك تحدث كل سنتين أو أكثر ومعظم المسارات التي تخلفها تدوم من 3 إلى أربع سنوات